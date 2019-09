Matteo Salvini ha preso la patente da Matto | VIDEO

La campagna elettorale per le prossime elezioni Regionali in Umbria, previste per il prossimo 27 ottobre, è già entrata nel vivo e da oltre una settimana Matteo Salvini sta effettuando il suo canonico tour nelle città per portare in alto il nome della Lega in vista di questo appuntamento molto importante per testare gli equilibri dopo la fine del governo gialloverde e gli effetti sulla gente dell’accordo tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e LeU a livello nazionale (e non solo). E, come spesso capita, la campagna elettorale diventa anche un modo per conoscere l’Italia e le sue tradizioni.

E Matteo Salvini, non nuovo a divagazioni legittime oltre la politica, lo ha raccontato attraverso un video postato sui suoi canali social mentre si trova a Gubbio. Un filmato in cui si vede il senatore e leader della Lega intento a eseguire tutti i passi per ottenere la patente da Matto. Obiettivo riuscito, con tanto di celebrazione e applausi delle persone (non molte per la verità, anche per via dell’orario) che hanno seguito le gesta dell’ex ministro in questa mattinata umbra.

A Gubbio, tre giri di corsa intorno alla Fontana dei Matti prima di ricevere la Patente da Matto 😁

Lunga vita alle splendide tradizioni italiane 🇮🇹

Buona giornata Amici! pic.twitter.com/EBmwLzLalP — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 20, 2019

Matteo Salvini e la Patente da Matto a Gubbio

La patente da Matto non è una follia, ma una tradizione di Gubbio che va avanti dalla fine del 1800 – o, almeno, a quel periodo (intorno al 1880) risalgono i primi documenti in cui se ne parla – e che viene tramandato anche ai turisti che arrivano nella cittadina umbra incuriositi da questa storia. Per ottenere il titolo bisogna effettuare tre giri di corsa attorno alla Fontana dei Matti, o fontana del Bergello.

Il regolamento della Fontana dei Matti

Ma c’è u però: per ottenere la patente da Matto occorre che i tre giri di corsa attorno alla fontana siano effettuati alla presenza di un cittadino Doc di Gubbio. Solo in quel caso il titolo può essere assegnato. E, come si vede dal video, Matteo Salvini era accompagnato da un signore che, alla fine, bagna la sua testa in segno di conferimento.

(foto di copertina: da profilo Twitter di Matteo Salvini)