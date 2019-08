Matteo Salvini non risponde alle domande su Moscopoli perché «è il 3 agosto»

Anche le domande vanno in ferie ad agosto. O perlomeno, lo fanno le risposte di Matteo Salvini. Alla fine del comizio tenuto a Cervia, il ministro dell’Interno incontra i giornalista per rispondere brevemente a qualche domanda. Il giornalista Giorgio Mottola di Report aspetta il momento più adatto e chiede: «Ministro, cosa si è detto con Savoini il 16 ottobre?». la risposta del leader leghista, con aria scocciata: «Siamo al 3 agosto, amico mio».

Il 3 agosto non si risponde su fatti accaduti il 16 ottobre. Matteo Salvini non ne può più di rispondere alle domande su Moscopoli e Savoini, si vede benissimo da come alza gli occhi al cielo abbozzando una risposta al giornalista di Report che gli chiede conto delle conversazioni. Ma come si dice, chi è fautor del proprio mal pianga se stesso: dopo aver declinato la risposta citando il calendario, ed essersi rivolto agli altri giornalisti – «ci sono altre domande?!»- Matteo Salvini articola un pochino di più. «C’è una inchiesta lasciamo lavorare i giudici», ma anche il giornalista deve fare il suo di lavoro e incalza Salvini. «Lei ha mentito pubblicamente» continua, risvegliando l’ira del leader del Carroccio che sbuffa, comincia a voltare le spalle e risponde «sei maleducato».