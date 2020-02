Matteo Renzi ha chiesto, e ottenuto, un incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per «mettere fine al teatrino». Tra i due infatti negli ultimi giorni si è scatenato un botta e risposta che ha fatto temere per la stabilità del governo. E in previsione di quell’incontro, il leader di Italia Viva spiega su Facebook i punti su cui non sarà disposto a cedere: si tratta del “piano shock” per l’economia, il cambiamento del reddito di cittadinanza, una riforma della giustizia “giusta” e la riforma del “sindaco d’Italia” per eleggere direttamente il presidente del Consiglio.

L’ultimatum di Renzi: «Conte accolga le nostre idee, o ci tiriamo fuori dal governo»

Su Twitter Matteo Renzi pubblica una slide riassuntiva, mentre su Facebook si dilunga nello spiegare con attenzione quali sono le idee e i «4 grandi temi» che vuole Conte accolga o perlomeno ascolti.

«1- Sblocchiamo con i commissari i cantieri fermati dalla burocrazia.

2- Eliminiamo o modifichiamo il reddito di cittadinanza che non funziona

3- Lavoriamo per una Giustizia Giusta, per i diritti e contro il populismo giustizialista.

4- Cambiamo le regole insieme per eleggere il Sindaco d’Italia dando cinque anni di stabilità al Governo»

Perché ho chiesto un incontro al Premier. E perché stare dentro o fuori dal Governo non è questione di tattica o di nomi, ma di idee e contenutihttps://t.co/OCkZdXOisZ pic.twitter.com/YBLbZOzfjX — Matteo Renzi (@matteorenzi) February 21, 2020

«Qui del resto non si gioca una partita personale, di simpatia o antipatia. Si gioca una partita politica, di contenuti» scrive ancora Renzi, spiegando che «non chiediamo nomine o sottosegretariati: chiediamo che ascoltino (anche) le nostre idee». «Se il Premier riterrà che su queste cose si possa trovare un buon compromesso, noi ci saremo – continua allora il leader di Italia Viva- Se il Premier riterrà di respingere le nostre idee, faremo senza polemiche un passo indietro, magari a beneficio dei cd. responsabili».

Ed ecco allora che sembra scattare l’ultimatum, ma Renzi aggiunge che «Dentro o fuori non è una questione di tattica, ma di contenuti. Se sui contenuti siamo d’accordo, si sta dentro. Se sui contenuti siamo lontani, è giusto che tocchi ad altri».

Matteo Salvini : «Renzi su molte cose ha ragione»

Il post pubblicato su Facebook si chiude con una frecciatina: «Con una parola: noi facciamo politica, non populismo». E chi è stato spesso e volentieri tacciato di populismo è Matteo Salvini, che però stavolta si schiera dalla parte dell’omonimo toscano. «Su alcuni temi Renzi ha ragione» ha commentato il leader del Carroccio, ponendo l’accento ad esempio sulla riforma della giustizia che «così come è ideata non funziona». Salvini dà ragione a Renzi anche quando dice che «bisogna aprire i cantieri e che il reddito di cittadinanza non funziona, ma se ha ragione su questi fronti». Però, perché c’è un però, il passo da fare è uno: «Tolga la fiducia al governo». Salvini poi smentisce le ipotesi di alleanze con Italia Viva: «No. Forza Italia ci sta lavorando? Non mi risulta, lo leggo sui giornali, ma leggo tante cose».

