Mattarella, durissimo intervento contro Lagarde: «Da Europa ci attendiamo solidarietà e non ostacoli»

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene a gamba tesa dopo le parole della governatrice della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, complici del tracollo in borsa di Piazza Affari, che ha concluso la giornata del 12 marzo con la perdita peggiore della sua storia. Il Capo dello Stato ha fatto un intervento che potremmo considerare irrituale, figlio della situazione di grave emergenza che sta attraversando il Paese. E attacca frontalmente le istituzioni europee che possono fungere da ostacolo alla ripresa del nostro Paese.

LEGGI ANCHE > Sergio Mattarella tranquillizza la nazione con un messaggio contro il coronavirus

Mattarella attacca Ue sulla situazione italiana per il coronavirus

Il nome di Christine Lagarde non viene mai fatto, ma le tempistiche del secco comunicato del Quirinale non lasciano dubbi: «L’Italia – scrive Mattarella – sta attraversando un momento difficile e la sua esperienza di contrasto al coronavirus sarà probabilmente utile per tutti i Paesi dell’Unione Europea. Si attende, quindi, a buon diritto, quantomeno nel comune interesse, iniziative di solidarietà e non mosse che possano ostacolarne l’azione».

Mattarella attacca Ue, messaggio volutamente estensivo

Ma il monito lanciato dal presidente della Repubblica Mattarella è volutamente estensivo. Quello del Capo dello Stato sembra essere una sorta di sfogo anche per il trattamento che gli altri partner europei hanno riservato all’Italia in occasione della diffusione dell’epidemia. E così, al suo interno, si possono leggere anche moniti alla Francia e alla Germania che, nei giorni scorsi, hanno minimizzato sul problema del coronavirus e hanno redarguito l’Italia per non essere stata in grado di far fronte all’emergenza. Ma le curve statistiche sui contagi da coronavirus sembrano combaciare: anche gli altri Paesi europei stanno avendo la stessa progressione dell’Italia, con circa una settimana, dieci giorni di ritardo.