Matera, capitale della Cultura, sommersa dall’acqua

Matera, capitale europea della Cultura 2019, è sommersa. La pioggia caduta nelle ultime ore ha avuto un effetto record in città: una situazione meteorologica di questo tipo non si vedeva in città da diversi anni. La situazione è stata documentata da diversi utenti dei social network che, quest’oggi, hanno postato delle immagini molto significative della città dei Sassi.

LEGGI ANCHE > Pomarico, il drammatico crollo delle case nell’area della frana | VIDEO

Matera, la città allagata dalle piogge

Proprio nella parte più antica della città si vede letteralmente un fiume di acqua scorrere tra i vicoli, superando abbondantemente i 50 centimetri. Acqua nelle case, acqua nelle strade: la situazione in città è davvero difficile.

I miei Sassi con l’acqua che corre verso il torrente Gravina…Matera patrimonio mondiale dell’umanita’ e’ dell’acqua pic.twitter.com/GZETey0Cue — chittarid (@chittarid) November 12, 2019

Matera, la capitale europea della cultura sommersa dall’acqua

La situazione meteorologica difficile era stata già ampiamente annunciata: tant’è che era stata emessa un’ordinanza da parte del sindaco Raffaello De Ruggieri, che aveva stabilito la chiusura delle scuole per la giornata del 12 novembre. Ma i problemi non sono limitati soltanto alla città: anche in provincia la situazione è difficile. Nei pressi di Policoro, sul Mar Jonio, sono state evacuate delle persone da un’area a rischio: per loro è stata predisposta l’accoglienza nel palazzetto dello sport Palaercole.

I temporali delle ultime ore, con l’allerta meteo in tutta la Basilicata, hanno colpito – nella notte tra l’11 e il 12 novembre – soprattutto l’area del Materano. La città Capitale europea della cultura ha iniziato a subire i primi danni. E non mancheranno le polemiche per la gestione della crisi in una città che, in questi ultimi giorni dell’anno, si appresta a effettuare lo sprint conclusivo della sua vita da vetrina internazionale per le arti e per la cultura.