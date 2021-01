Alberto Matano spiega al ristoratore no mask che chiudergli il collegamento non è censura di Stato

«Alberto, noi glielo abbiamo detto più volte. Ma è una scelta che ha voluto portare avanti Fabio: non vuole indossare la mascherina». La risposta di Alberto Matano al ristoratore no mask è da manuale dell’informazione televisiva. E – tra le altre cose – non è una novità. Il conduttore della Vita in Diretta non accetta che i suoi inviati possano trovarsi in situazione di potenziale pericolo, davanti a persone che non indossano la mascherina. Quindi, taglia il collegamento spiegando perché non poteva più trasmettere queste immagini in televisione, nel pomeriggio del servizio pubblico di Raiuno.

Matano contro ristoratore no mask, chiude il collegamento con La Vita in diretta

Non è la prima volta che accade. In occasione delle commemorazioni per la morte di Diego Armando Maradona a Napoli (diverse persone in città scesero in strada, nonostante la zona rossa in Campania, nonostante il coprifuoco e le altre misure di sicurezza anti-Covid), il giornalista chiuse il collegamento con piazza del Plebiscito a causa dell’enorme assembramento che si era venuto a creare intorno al suo inviato.

Oggi, tra le altre cose, Matano ha dovuto persino litigare con il ristoratore – chiamato a intervenire in collegamento per documentare la situazione difficile di chi è titolare di esercizi commerciali nel settore del food e si trova ad accettare le regole imposte dall’esecutivo per la limitazione dei contagi -, che ha parlato di una presunta «censura di Stato», accusando il giornalista di non essere «dalla parte dei ristoratori».

Alberto Matano taglia il collegamento con il No mask. Da #lavitaindiretta del 21 gennaio 2021 su Rai 1. pic.twitter.com/zo8C6AzasP — LALLERO (@see_lallero) January 21, 2021

Così come aveva fatto in occasione della morte di Diego Armando Maradona, Matano ha tagliato corto: «Noi siamo assolutamente con i ristoratori – ha detto -. Non le consento di fare polemiche. Noi siamo qui a documentare che avete problemi in questo momento. Ma la mascherina è un presidio di sicurezza indispensabile». Il ristoratore prova un ultimo guizzo: «Quando la scienza lo dimostrerà».

Qui l’espressione di Alberto Matano è davvero eloquente: «Chiudiamo il collegamento, mi scuso con i telespettatori».