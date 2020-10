E parla di come questi dati non debbano servire per minimizzare il problema

Dopo l’accesa discussione con Nicola Porro a Stasera Italia, Massimo Galli è tornato a parlare della situazione Covid in Italia. Lo ha fatto giovedì sera in collegamento con Piazzapulita (La7), spiegando come il semi-negazionismo portato avanti da chi sostiene che la pericolosità del Coronavirus sia una montatura provocata dall’aumento dei tamponi sia del tutto fuori luogo. Perché se è vero che il rapporto casi-testati/positivi sia diminuito rispetto ai mesi di marzo e aprile, è vero anche anche che questo sia solo l’effetto di un Paese più pronto a individuare e tracciare i contagi.

«Avevamo preoccupazioni e abbiamo deciso e subito un lockdown pesante per quanto poteva essere alto il rischio di infezioni in alcune aree del centro e del Meridione – ha detto Massimo Galli a Piazzapulita -. E adesso, dopo il rimescolamento estivo delle carte, abbiamo dei problemi emergenti al Sud e in giro per l’Italia. Stiamo attenti».

Massimo Galli e la situazione Covid in Italia

E alla domanda di Corrado Formigli sulla letalità inferiore del virus, il professore Galli spiega bene cosa sta accadendo ora nel nostro Paese: «Santo cielo, abbiamo più volte dovuto dire che nella prima grande ondata, e che spero possa essere chiamata la grande ondata senza dire che è la prima, noi potevamo tamponi solamente a quelli gravemente malati. E quelli gravemente malati avevano anche, ovviamente, un tasso di letalità elevato, con un numero di morti importante. Adesso si stanno facendo test con il tentativo di individuare, seguire e tracciare dei nuovi focolai e di bloccare le cose per tempo. Ciò vuol dire che stiamo vedendo non soltanto i gravemente malati, ma anche quel 95% delle persone che si infettano e che non hanno una grave malattia. O che, addirittura, nel loro ambito quel 30-40% di asintomatici».

La situazione nei reparti ospedalieri

«Quindi se fai i conti su quelli che muoiono e che non muoiono, che sono gravi e che non sono gravi è chiaro che in confronto la realtà è diversa. Però già farsi un giretto nel mio reparto e in molti reparti di tutta Italia in questi giorni ci fa percepire dei segni di ripresa che non avremmo voluto mai più vedere. E ci fa vedere dei pazienti che sono pazienti impegnati, e non all’acqua di rose – conclude Galli -. Anche se, fortunatamente, molti dei più anziani hanno trovato modo di tenersi alla lontana del virus. Anche se qualcuno si è visto portare il virus in casa dai parenti».

