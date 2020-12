Il “Google vivente” del quiz tv si ritira. E inizia la sua nuova vita sui social network

In passato il percorso tv-social network era più scontato. Si fuggiva dal piccolo schermo e ci si ritagliava uno spazio – dovuto alla notorietà precedentemente acquisita – sul piccolissimo schermo degli smartphone e dei tablet, aprendo un proprio profilo su Facebook e su Instagram. Ora, il percorso è per la maggior parte inverso: i “talenti” più conosciuti sul web sono richiestissimi in televisione. Per questo il percorso “antico” (dalla tv ai social) che ha scelto Massimo Cannoletta – il super campione dell’Eredità – rappresenta una storia un po’ anacronistica, ma che è interessante da analizzare.

Massimo Cannoletta lascia l’Eredità

51 giorni di Eredità all’attivo e 33 ghigliottine raggiunte. Per un totale di 280mila euro vinti al quiz preserale d Raiuno. Nella serata di ieri, alla vigilia delle puntate natalizie, Massimo Cannoletta si è ritirato dalla trasmissione, per la commozione di tutti, compreso il conduttore Flavio Insinna che, con lui, aveva creato un vero e proprio binomio funzionante.

Massimo Cannoletta aveva già fatto parlare di sé per aver sbagliato apposta una risposta e mandare al gioco finale un concorrente della trasmissione che, a suo dire, si meritava di più questa occasione. Da quel momento in poi, il suo successo sui social network è esponenzialmente aumentato. E se serve a dare un tocco di cultura in più al mondo di Twitter e di Instagram (a proposito, Flavio Insinna lo aveva ribattezzato il Google vivente), ben venga.

La vita sui social network di Massimo Cannoletta

Del resto, Massimo Cannoletta – che ha accumulato in questi 51 giorni di Eredità quasi 15mila followers su Twitter e 51mila followers su Instagram – è ben consapevole di questa nuova sfida che gli si para di fronte: «Un’avventura incredibile, una gioia ogni sera – ha scritto su Twitter e su Instagram -. Un percorso durato molto più di quanto mi aspettassi. Ora continua su altri sentieri, su Twitter e Instagram. Grazie a chi mi ha scritto, sostenuto, incitato o criticato. Grazie a tutti. E soprattutto grazie, Flavio».

Proprio su Instagram, da qualche tempo, sta curando un progetto intitolato Svelando l’Italia in cui propone immagini di luoghi più o meno nascosti del nostro Paese per divulgare tutte le curiosità in merito. Chissà che non possa diventare una nuova strada per comunicare la cultura.