Giuseppe Conte annuncia: «Mascherine e guanti gratis per tutti i lavoratori»

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto questa mattina in videoconferenza con sindacati e industriali, in una riunione molto attesa, soprattutto in virtù delle ultime polemiche sulla sicurezza dei lavoratori che continuano i loro turni in fabbrica, nonostante l’emergenza coronavirus. Il presidente del Consiglio ha affermato che, per il suo esecutivo, la sicurezza di chi si reca sul posto di lavoro è un valore e un’esigenza indifferibile.

Mascherine e guanti per lavoratori, l’annuncio di Giuseppe Conte

«Dobbiamo essere tutti consapevoli che tutti coloro che stanno lavorando – ha detto Giuseppe Conte in video conferenza – non espletano semplici prestazioni lavorative secondo lo schema di scambio lavoro/retribuzione. In questo momento questo loro sforzo assume un particolare significato: è un atto di grande responsabilità verso l’intera comunità nazionale. Conosciamo il sacrificio a cui sono sottoposti – ha continuato il premier -. È un atto di responsabilità nei confronti di noi tutti, noi tutti abbiamo il vincolo morale e giuridico di garantire loro condizioni di massima sicurezza».

Poi ha annunciato le prime misure concrete nei confronti dei lavoratori che si stanno recando ancora oggi sui posti di lavoro e che non possono continuare in smartworking: «Con la Protezione civile – ha detto Conte – stiamo compiendo sforzi straordinari per essere nella condizione, già nei prossimi giorni, di distribuire gratuitamente a tutti i lavoratori dispositivi di protezione individuale». Ovvero, mascherine e guanti gratis, che in questi giorni in molti non hanno potuto acquistare, sia per la scarsa disponibilità sul mercato, sia per i costi eccessivi.