Wuhan, le regole ferree per stare a scuola senza mascherina che i no mask entusiasti non hanno capito

Oggi ricomincia l’anno scolastico a Wuhan e 1,4 milioni di bambini stanno rientrando a scuola senza mascherina. Mentre in Italia le singole regioni stanno decidendo come procedere il 14 settembre – il giorno in cui i nostri studenti dovrebbero tornare tra i banchi – i no mask sui social sono entusiasti per la decisione presa in Cina. Il ragionamento – secondo il loro parere – logico? Se a Wuhan, culla della pandemia, gli studenti sono autorizzati a stare in classe senza mascherina perché mai gli studenti italiani dovrebbero indossarla?

I no mask sui social per gli studenti a Whuan senza mascherine

Sono tanti i no mask che commentano l’accaduto sui social mandando in trend Wuhan. «Leggo che a #Wuhan si riprenderà la scuola senza l’uso di mascherine. Mi chiedo quando qui potrà essere lo stesso…», commenta qualcuno amareggiato. Ancora: «A #Wuhan i bambini tornano in classe e non trovano i banchi con le rotelle: che vergogna», criticando la misura italiana. C’è anche chi invece va contro tendenza: «A Wuhan i bambini torneranno a scuola senza mascherine perché la Cina – per ovvie e cattive ragioni – ha gestito la pandemia meglio di chiunque altro. Si spera però non diventi pretesto per i negazionisti che non vogliono indossarla. #Wuhan #COVID19».

Whuan, come si torna a scuola senza mascherine

Wuhan oggi riparte e lo fa senza mascherine a scuola, vero, ma in che modo è stata e verrà gestita la situazione? Le regole per il rientro degli studenti che hanno passato tutto lo scorso semestre indossando le mascherine è regolamentato in maniera ferrea. Come riporta Il Messaggero, Wang Chifu – vicedirettore dell’ufficio per l’istruzione di Wuhan – ha spiegato che tutti gli studente delle scuole primarie e secondarie dovranno comunque portare con sé la mascherina, seppure non ci sarà l’obbligo di indossarla. A Whuan – in questo momento – non ci sono casi confermati di Covid ma le misure per il rientro a scuola – al di là della mascherina – sono rigorose e mettono al primo posto la salute degli studenti. Prima di entrare a scuola tutti devono farsi misurare la temperatura per poi entrare in classe a scaglioni lungo percorsi predisposti appositamente. Nelle scuole, ha spiegato un funzionario, è prevista «un’accurata disinfezione in tutte le aule, le mense, i dormitori e i servizi igienici» fatta quotidianamente. Inoltre «in ogni classe sono disponibili anche forniture antiepidemiche come mascherine e disinfettanti per le mani».