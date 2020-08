In quali casi è obbligatorio indossare la mascherina all’aperto dalle 18 alle 6

Seconda una nuova ordinanza del governo, a partire da oggi, in tutta Italia c’è l‘obbligo di indossare la mascherina dalle 18 alle 6 nei luoghi pubblici, anche all’aperto. La decisione avrà effetto almeno fino al 7 settembre ed è stata annunciata nel pomeriggio del 16 agosto, dopo un vertice urgente in videoconferenza tra i ministri di Regioni, Sanità e Sviluppo economico e i governatori regionali. Il testo prevede anche la chiusura definitiva e senza eccezioni delle discoteche e tutti i locali notturni.

Ecco in quali casi è obbligatorio indossare la macherina tra le 18 e le 6

Nell’ordinanza, il governo, che si è adeguato ai pareri del Comitato tecnico scientifico, che già da giorni aveva espresso preoccupazioni per l’aumento dei casi di Covid-19, ha deciso di rendere nuovamente obbligatorio l’uso della mascherina dalle 18 alle 6.

Il testo dell’ordinanza specifica che è va indossata «all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale». Ciò significa che, in qualsiasi contesto, sia in città che in montagna o al mare, dove si possono creare degli assembramenti è necessario attenersi alla regola nelle ore specificate. E’ chiaro che la regola sull’uso della mascherina vale anche, e soprattutto, nei luoghi della movida come, ad esempio, zone piene di bar e chioschi all’aperto dove si riuniscono gruppi di persone.

Mascherina obbligatoria, alcuni esempi

Specificando che la regola vale per luoghi pubblici dove si possono creare assembramenti, l’ordinanza fa intendere che, qualora ci si dovesse trovare, ad esempio, a passeggiare in una strada vuota, in un campo o in una qualsiasi zona non affollata durante le ore specificate nell’ordinanza , non è necessario indossare la mascherina.

Lo è, invece, nel caso di una passeggiata in centro a Roma, in una delle strade dello shopping nelle ore – quelle dalle 18 in poi – in cui si prevede un maggiore afflusso e in quei luoghi in particolare dove non si riesce a mantenere le distanze di un metro. Ma questo vale nelle grandi città, così come nei piccoli centri urbani (dove, a volte, gli spazi all’aperto possono essere più angusti e, quindi, si può creare un maggiore assembramento).

Importante l’utilizzo delle mascherine anche in spiaggia: dalle 18 alle 6 del mattino, infatti, non sono infrequenti raduni anche all’aperto nei luoghi di vacanza, magari per aperitivi o cene all’aperto, nonché per passeggiate sul lungomare.

