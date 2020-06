Un progetto segreto per Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello Nip

Che fine ha fatto Martina Nasoni, la «ragazza dal cuore di latta» (titolo di una canzone di Irama a lei dedicata) che ha vinto l’ultima edizione del grande fratello Nip di Barbara D’Urso? Giornalettismo mostra le prime immagini, in esclusiva, del nuovo progetto della Nasoni sul set che si prepara a un nuovo e importante impegno per la sua vita professionale. Progetto al momento top secret.

Martina Nasoni, il nuovo progetto per la vincitrice del Grande Fratello

Il set in cui si muove Marina Nasoni, in realtà, ha ancora i contorni non propriamente definiti per comprendere di che natura possa essere il nuovo progetto che la vincitrice del Grande Fratello 16 sta portando a termine. Tuttavia, frequenti cambi d’abito e sorrisi smaglianti saranno gli ingredienti principali di questa sua nuova esperienza nel mondo dello spettacolo, dopo la vittoria nel reality show più tradizionale d’Italia.

Martina Nasoni, classe 1998, è diventata nota al grande pubblico proprio per la sua esperienza al Grande Fratello nel 2016. Qui fece conoscere a tutta Italia la sua storia, fatta di un passato difficile a causa del problema al cuore che l’ha costretta all’impianto di un pacemaker (da qui la canzone di Irama a cui si accennava in precedenza). Ultimamente, era un po’ sparita dai radar, mentre restava discretamente attiva su Instagram come modella e indossatrice. Adesso le luci del set si sono accese anche per lei.