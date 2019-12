Lo sdegno internazionale: anche l’Auschwitz Memorial contro la vignetta di Marione sulla Brexit

L’indignazione ha ben presto varcato i confini nazionali, andando a toccare (come ovvio) le sensibilità di tantissimi cittadini europei (e non solo). Parliamo della discussa vignetta di Mario Improta – detto Marione, il disegnatore a cui il comune di Roma ha affidato la realizzazione di una campagna per l’educazione civica nella capitale – sulla Brexit, quella in cui l’Unione Europea viene rappresentata come un lager nazista da cui la Gran Bretagna (grazie al voto della scorsa settimana che ha premiato Boris Johnson) si appresta a fuggire.

Quell’immagine, con la strumentalizzazione di uno dei peggiori fatti di cronaca della storia – l’Olocausto e i campi di prigionia in cui erano rinchiusi gli ebrei durante il periodo nazi-fascista – è stata condannata da molti. Quasi tutti. Fino a superare le Alpi e varcare i confini dell’Italia. E lo sdegno ha portato anche a un’amara considerazione dell’Auschwitz Memorial.

“Arbeit macht frei” era un’illusione cinica che le SS davano ai prigionieri di #Auschwitz. Quelle parole sono diventate una delle icone dell’odio umano. È doloroso per la memoria di Auschwitz e delle sue vittime vedere questo simbolo strumentalizzato e vergognosamente abusato. https://t.co/wgl61oQi8N — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 16, 2019

La risposta dell’Auschwitz Memorial alla vignetta di Marione

«‘Arbeit macht frei’ era un’illusione cinica che le SS davano ai prigionieri di Auschwitz. Quelle parole sono diventate una delle icone dell’odio umano – si legge nel profilo Twitter ufficiale del Memoriale -. È doloroso per la memoria di Auschwitz e delle sue vittime vedere questo simbolo strumentalizzato e vergognosamente abusato».

L’indignazione per la strumentalizzazione della tragedia

Anche Virginia Raggi si è dissociata da quel disegno di Marione anche se ha sottolineato – come ovvio – che quella vignetta non abbia nulla a che vedere con l’incarico dato a settembre a Mario Improta. Quel progetto per la realizzazione di una serie di fumetti per l’educazione civica capitolina è un qualcosa a parte, ma la storia del vignettista era nota da tempi non sospetti.

