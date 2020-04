Coronavirus, Maria Sharapova in quarantena regala il suo numero di telefono ai fan: «Scrivetemi»

Un colpo a sorpresa quello che Maria Sharapova ha riservato ai propri fan. Anche dopo il suo ritiro, continua a essere una star del tennis grazie al suo fascino e alle sue iniziative pubblicitarie. Ma c’è di più: con un messaggio via social dalla sua quarantena negli Stati Uniti, la 32enne siberiana ha ‘regalato’ il suo numero di telefono invitando tutti a mandarle un messaggio con pensieri dall’isolamento per l’emergenza coronavirus, domande, e se possibile anche qualche buon suggerimento per passare il tempo.

Not only did I just get a 310 number( hello cool cats🌴)but I’m sharing it with you—Text me! 310-564-7981. For real. Tell me how you’re doing, ask me questions, or just say hello 👋🏼 Any great recipes welcome too 😉#community pic.twitter.com/JNCuGzJXRS — Maria Sharapova (@MariaSharapova) April 3, 2020

In un messaggio video postato su Instagram e Twitter, Maria Sharapova dice: «Ciao a tutti, qualunque cosa significhi nel mondo di questi giorni. Sto cercando di trovare un modo per essere in contatto con tutti voi, perché la scorsa settimana ho fatto una videoconferenza con 150 di voi e ho lasciato una video chat per essere in collegamento. Questa è una piccola cosa perché siamo tutti separati e distanti fisicamente e vorrei mi diceste cosa ne pensate, o meglio mi scriveste. Questa è la mia idea: ho un numero che andrò a digitare sullo schermo a cui potete mandare un messaggio, e quando dico un messaggio questo andrà direttamente sul mio telefono. Quindi scrivetemi e aspettate la risposta, per favore fatelo», conclude la russa. La frase iniziale del messaggio («Ho appena ricevuto un 310», con riferimento al prefisso degli Stati Uniti) lascia in ogni caso intendere che Maria Sharapova abbia sì ‘regalato’ il suo numero, ma non quello privato.

La russa non è stata l’unica tennista ad aver avuto questa iniziativa per stare vicino ai propri fan durante la quarantena. La 27enne statunitense Sloane Stephens ha avuto la stessa idea: «So che ci si può sentire isolati e per questo voglio trovare un modo per essere tutti un po’ più connessi. Ho creato un numero di telefono per noi, possiamo parlare di tutto quello che volete ed esserci l’uno per l’altro», ha detto Stephens.

I know that social distancing can feel isolating so i wanted to find a way to help us all feel a little more connected. I created my own community phone number so we can talk about whatever you want and we can be there for each other. pic.twitter.com/z4tTwTYQ7h — sloanestephens (@SloaneStephens) April 3, 2020

[CREDIT PHOTO: FACEBOOK/MARIA SHARAPOVA]