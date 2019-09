La consigliera leghista di Ostuni che posa davanti a un migrante svenuto. Deridendolo

Notte tra sabato 14 e domenica 15 settembre. Un gruppo di amici fa un giro per le vie di Ostuni (in provincia di Brindisi), per poi imbattersi in un uomo sdraiato in malo modo sulla scalinata della chiesa di San Francesco, in pieno centro città. Si tratta di un giovane immigrato steso in terra svenuto, ancora non si sa per quale motivo. E tra quel gruppo di persone si trova anche la consigliera comunale leghista Margherita Penta che si fa scattare una foto in posa davanti a quel ragazzo inerme a terra. Il tutto con il sottofondo musicale nelle Instagram Stories con il brano di Julio Iglesias ‘Se mi lasci non vale’.

Un caso? Assolutamente no. Come racconta La Repubblica, oltre alla foto con musica ironica condivisa su Instagram da un amico avvocato di Margherita Penta, le stories proseguono con altri video dell’uomo sdraiato svenuto sulla scalinata della chiesa, prima dell’arrivo del 118 chiamato, forse, proprio da una persona che faceva parte dello stesso gruppo. E anche durante i soccorsi è proseguita la becera ironia nei confronti di quell’uomo steso in terra.

La leghista Margherita Penta posa davanti a un migrante svenuto

Le stories non vedono più protagonista Margherita Penta – che compare solo nell’immagine iniziale con alle spalle il ragazzo svenuto -, ma proseguono con altri protagonisti. A un certo punto, infatti, compare l’immagine di un’altra donna che guarda il giovane steso in testa con sguardo dubbioso e la Ig stories viene accompagnata dal testo «Mi vuoi sposare?», con in sottofondo il brano di Eros Ramazzotti ‘Ti sposerò perché’.

Ma non finisce qui. All’arrivo dell’ambulanza, lo smartphone continua a riprendere la scena: i due operatori del 118 soccorrono io giovane sdraiato in terra, lo adagiano sulla barella e lo fanno salire a bordo del mezzo. Il tutto ripreso con il sottofondo della canzone di Lorenzo Jovanotti ‘Morirò d’amor’.

La condanna di Michele Emiliano

«Sulle menti più deboli le chiacchiere anti immigrazione producono mostri che dovrebbero scusarsi e togliersi dalla circolazione politica per qualche mese». Ha commentato così il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, l’episodio che ha visto protagonista la consigliera comunale leghista di Ostuni, Margherita Penta che – tra le altre cose – è anche la coordinatrice e cittadina del Carroccio.