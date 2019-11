Marco Travaglio dice che non ha la password dei suoi social network

Marco Travaglio è stato ospite della trasmissione radiofonica di Radio1 Un giorno da pecora. Il direttore del Fatto Quotidiano ha parlato del suo rapporto con i social network: la sua pagina Facebook, infatti, è una delle più seguite dagli utenti. Con i suoi 1 milione e 700mila followers, Marco Travaglio è uno dei giornalisti più seguiti.

Marco Travaglio e il suo rapporto con i social network

Tuttavia, il direttore del Fatto Quotidiano ha ammesso di non avere quasi nulla a che fare con le proprie pagine Facebook e con i suoi account social: «Non conosco nemmeno le mie password – ha detto Travaglio -: la mia pagina Facebook è seguita completamente dai social media manager del Fatto Quotidiano. Vengono pubblicati i miei articoli o vengono promossi gli eventi del giornale».

Dunque, nessuna illusione: quello che scrive sui social network non è Marco Travaglio. Che ammette, però, di aver ‘dettato’ qualche post allo stesso team di social media manager del Fatto Quotidiano via mail o via sms. Geppi Cucciari lo ha anche stuzzicato un po’: «Ma quindi non riceve nessuna richiesta galante sui social network?».

Marco Travaglio condanna l’odio sul web

Travaglio ha continuato a schermirsi, sottolineando anche un altro aspetto, ormai molto diffuso sui social network: «L’unica cosa che leggo sono i commenti pubblici alla mia pagina – ha affermato Travaglio – e sono commenti che contengono per la maggior parte insulti. Ormai i social network sono diventati un posto esclusivamente per i disadattati».

L’altro dettaglio curioso che è emerso da questa conversazione molto informale di Marco Travaglio è quello della sua abitazione: «Vivo nella stessa strada di Cristiano Ronaldo – ha dichiarato -. Ogni tanto vedo passare i van con i vetri oscurati. Deduco che sia lui, dal momento che l’FBI non ha motivo di frequentare il mio quartiere».