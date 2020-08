L’Atalanta ha fatto la storia della Serie A: nessun marcatore italiano nell’ultimo campionato

Se quel ‘Prima gli italiani’ – modifica di un vecchio motto della Lega Nord – è un grido che ha creato molto appeal in politica, lo stesso non si può dire parlando di calcio. L’Atalanta, anche quest’anno, ha concluso il proprio campionato con un risultato importantissimo, confermato la terza posizione con cui aveva chiuso la stagione 2018/2019. Ora le rimane il grande sogno della Champions League. Ma, con la Serie A arrivata al termine (nella stagione più lunga della storia), è tempo di statistiche. E proprio da queste si evince come la squadra allenata da Gian Piero Gasperini sia riuscita a infrangere un primato unico nella storia del calcio italiano: nessun gol è stato realizzato da un calciatore italiano. I marcatori Atalanta sono tutti stranieri.

LEGGI ANCHE > La nuova serie A slitta di una settimana (per ora)

La Dea ha meravigliato per il suo gioco offensivo e per la facilità – a parte alcune occasioni – nel realizzare reti. Alla fine del campionato appena concluso, infatti, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini ha realizzato la bellezza di 98 gol in 38 partite (una media di oltre 2,5 marcature in ogni singolo match). Ma tra tutte queste reti spicca un dato: quello delle marcature Atalanta. Nessuno dei calciatori, infatti, è italiano.

0 – L’@Atalanta_BC è diventata la prima squadra nella storia della Serie A a terminare una stagione senza gol da parte di giocatori italiani (esclusi autogol). Forestieri.#SerieATIM pic.twitter.com/GUTZK1F3Ou — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 5, 2020

Marcatori Atalanta, solo stranieri: è record

A braccetto in vetta alla classifica cannonieri interna dell’Atalanta, troviamo la coppia colombiana Muriel-Zapata, in grado di realizzare 18 gol a testa. Al terzo posto troviamo lo sloveno Ilicic con 15 reti, seguito dal croato Pasalic e dal Belga Gosens (9). Leggiamo le statistiche dei marcatori Atalanta pubblicate su Tansfermarkt.

Nessun italiano in rete

Poi si prosegue passando per i gol dell’argentino Gomez, dell’ucraino Malinovskyi, dello svizzero Freuler, dello svizzero-albanese Djimsiti, dell’argentino Paolomino, dell’olandese De Roon, del brasiliano Toloi, del belga Castagne e dell’ivoriano Traoré.