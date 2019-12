Alex Bozarjian, reporter 23enne, stava facendo il suo lavoro quando è stata vittima di una molestie in diretta televisiva. La ragazza era in collegamento con lo studio per coprire la maratone di Savannah quando un corridore le ha toccato il fondoschiena.

Radiato a vita il maratoneta che ha molestato la giovane reporter in diretta tv

In molti salutano la telecamera, qualcuno si avvicina ridendo, altri restano concentrati sulla loro corsa. Poi c’è un uomo che pensa sia divertente sculacciare la ragazza che di fronte alla telecamera sta facendo il proprio lavoro da giornalista. La reazione di Alex Bozarjian è di rimanere basita e scioccata, ma continua il collegamento con lo studio parlando del clima di eccitazione sul ponte per la manifestazione sportiva. Le immagini sono diventate virali e hanno portato molte donne e uomini a manifestare il proprio sostegno alla giovane reporter: «Probabilmente perché la mia reazione emotiva è visibile, ed è qualcosa in cui molte ragazze e donne di tutto il mondo possono riconoscersi» ha dichiarato lei stessa commentando quanto accaduto.

L’uomo è stato identificato dalle autorità locali: si tratta di Thomas Callaway, e in una intervista rilasciata a WSAV, il canale per cui lavora la ragazza, si è scusato con lei, «con la sua famiglia, i suoi amici e i suoi colleghi». «È stato un gesto ignobile – continua l’uomo- non sono quel tipo di persona che è stata dipinta, non sono perfetto e commetto degli errori. Le chiedo di accettare le mie scuse». Scuse che però non hanno fermato il Savannah Sports Council che lo ha bandito dalle future manifestazioni sportive.

