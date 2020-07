Il Tas ribalta la squalifica del Manchester City: potrà giocare in Europa

La notizia era nell’aria e Pep Guardiola, già nelle scorse settimane, si era detto molto fiducioso: il Tas di Losanna ha deciso di ribaltare la decisione della Uefa di squalificare il Manchester City per violazione dei parametri imposti dal Financial Fair Play. Il club guidato dallo sceicco Khaldun al-Mubarak era stato squalificato per due anni dalla partecipazione alle Coppe Europee, con tanto di cospicua multa economica per non aver rispettato i paletti tra entrate e uscite e sponsorizzazioni varie per sistemare i bilanci. Ora, però, i giudici del Tribunale arbitrale dello Sport hanno deciso di riabilitare i citizens.

Il Manchester City, dunque, potrà giocare la prossima Champions League (è attualmente secondo in Premier League, alle spalle del Liverpool, e a distanza di sicurezza dallo United quinto) e, nella stagione 2021/2022 potrà disputare i match della coppa europea alla quale si qualificherà. Oltre alla cancellazione della squalifica, al club è stata anche ridotta la sanzione pecuniaria: la Uefa aveva deciso una multa da 30 milioni di dollari, ora ridotta dal Tas a circa 10 milioni di euro (per non aver collaborato con gli investigatori).

UEFA takes note of the decision taken by the Court of Arbitration for Sport to reduce the sanction imposed on Manchester City FC… — UEFA (@UEFA) July 13, 2020

Manchester City riabilitato dal Tas

I giudici del Tas di Losanna hanno ritenuto le accuse di violazioni fatte dalla Uefa contro il Manchester City non provate o da prescrivere. Insomma, la gestione del Financial Fair Play, ancora una volta, ha provocato delle decisioni che – per un verso o per l’altro – continuano a provocare grande confusione. La federcalcio europea, infatti, sosteneva che alcune sponsorizzazioni al club venissero da società riconducibili alla proprietà della società. Insomma, fondi provenienti dalla stessa famiglia dello sceicco e patron del City. Ora, però, la sentenza del Tas ribalta tutto.