Mal di gola: cause, sintomi associati e rimedi 

Mal di gola è un’espressione utilizzata per indicare la faringite, malattia infiammatoria a carico dell’orofaringe, il tratto intermedio della faringe. La faringite è una patologia di comunissimo riscontro che può colpire bambini e adulti e che può avere decorso acuto o cronico. Più frequentemente si riscontra durante i mesi invernali e all’inizio della stagione primaverile.

Mal di gola: chi sono i soggetti più colpiti?

Per quanto il mal di gola sia un problema che può interessare qualsiasi persona, vi sono alcuni individui che più di altri possono esserne soggetti. È per esempio il caso dei bambini piccoli, soprattutto quelli che frequentano le scuole materne e le prime classi delle scuole elementari.

Sono spesso colpiti da mal di gola anche tutte quelle persone che, per le più varie motivazioni, hanno difese immunitarie più basse, come per esempio le persone molto anziane, chi si sottopone a trattamenti con farmaci immunosoppressori, chi soffre di malattie sistemiche ecc.

Molto frequentemente il mal di gola interessa i fumatori; in questo caso il problema è legato alle sostanze irritanti contenute nel fumo di sigaretta.

La faringite è inoltre più comune in coloro che sono affetti da sinusite cronica e nelle persone che soffrono di scolo retronasale.

Quali sono le cause del mal di gola?

La faringite può avere origine batterica o virale; nel primo caso, il microrganismo patogeno più frequentemente coinvolto nell’insorgenza della malattia è lo Streptococco beta-emolitico di gruppo A, mentre nel secondo caso, che è l’evenienza più comune, gli agenti patogeni responsabili sono di solito gli adenovirus. Sono comunque molti altri i batteri e i virus che possono essere responsabili, anche se con minore frequenza.

Segni e sintomi associati

I segni e i sintomi associati al mal di gola possono essere davvero molti, dipendentemente anche dal fattore scatenante; in linea di massima quelli più comuni sono la raucedine, la difficoltà nel deglutire, l’arrossamento locale nonché la congestione della mucosa faringea. La sintomatologia inoltre può essere diversa a seconda che la patologia sia acuta oppure cronica.

Un segno clinico che viene spesso riscontrato in caso di mal di gola è l’ingrossamento dei linfonodi del collo e della mascella.

Mal di gola: i rimedi

I rimedi per il mal di gola possono variare a seconda della causa scatenante. Nel caso di faringite batterica, il medico potrebbe prescrivere una terapia a base di antibiotici alla quale associare una cura sintomatica per alleviare il dolore e il fastidio; di norma per alleviare i sintomi si ricorre a un farmaco antinfiammatorio non steroideo (FANS) come per esempio il flurbiprofene, principio attivo del farmaco Benactiv Gola Spray, medicinale senza obbligo di prescrizione indicato anche per il trattamento sintomatico delle stomatiti e delle gengiviti.

Il farmaco non deve essere usato nei bambini di età inferiore ai 12 anni; in questi casi spesso il medico prescrive il principio attivo paracetamolo. Negli adulti e nei bambini over 12 si applica sulla parte interessata una dose del medicinale (due spruzzi) 3 volte al giorno.

Qualora il mal di gola abbia origine virale il quadro clinico ha la tendenza a regredire spontaneamente nel giro di qualche giorno; in questo caso non vengono prescritti antibiotici, ma soltanto la cura sintomatica (flurbiprofene o altri FANS) con le modalità specificate in precedenza.