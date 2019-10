Durante l’intervista radiofonica con la trasmissione “Un Giorno da Pecora” in onda su Rai Radio1, il leader politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha parlato dello sciopero generale di venerdì 25 ottobre, che sta creando disagi non indifferenti nella Capitale e «a tutti i cittadini che si devono recare sul luogo di lavoro»

Luigi Di Maio condanna lo sciopero «per il weekend lungo»: «Indecente»

Luigi Di Maio dice di aver avuto lo stesso dubbio di molti cittadini italiani ovvero che il fatto che lo sciopero cada di venerdì non sia affatto casuale, ma anzi un modo per fare “ponte”. «Mi andava di dire questa cosa perché è una considerazione che tanti cittadini mi hanno fatto, anche in questi giorni. È un po’ sospetto» ha infatti dichiarato il ministro degli Esteri ed ex ministro del lavoro e delle politiche sociali. Proprio perché ha ricoperto tale carica nel governo precedente, Di Maio ci tiene a sottolineare che «sostengo sempre tutte le manifestazioni sul diritto del lavoro». Tuttavia, «questa storia che alcuni sindacati fanno sempre sciopero il venerdì per il weekend lungo mi sembra ormai un questione che è indecente». Indicendo gli scioperi in prossimità del weekend inoltre «non si crea un torto alla politica – ha continuato Di Maio- ma a tutti i cittadini che si devono recare sul luogo di lavoro».

