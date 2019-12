In Italia l’intervista realizzata da Monica Maggioni a Bashar al Assad fece scoppiare un caso: la registrazione infatti non era mai stata autorizzata in Rai, e non venne mai mandata in onda. Inoltre molte voci polemiche si sollevarono per il fatto che una intervista con Assad fosse stata realizzata da una ex giornalista. E la tv siriana si è stufata di attendere.

Come è andata la storia dell’intervista della Maggioni ad Assad

Il colloquio è avvenuto lo scorso 26 novembre e, stando a quanto risultava al governo siriano, sarebbe dovuta andare in onda il 2 dicembre. Ma il presidente della Rai, Marcello Foa, sembra non fosse al corrente né del viaggio di Maggioni né dell’intervista, che nel frattempo è stata offerta a diverse tesate Rai, suscitando – pare- l’interesse di Lucia Annunziata. A ribadire che non era stata concordata ci ha pensato l’amministratore delegato Rai Maurizio Salini, che in una nota ha chiarito che l’intervista «non è stata effettuata su commissione di alcuna testata Rai. Pertanto non poteva venire concordata a priori una data di messa in onda». Fatto sta che la misteriosa intervista rischia di diventare un vero e proprio caso diplomatico, perché in Siria si sono stufati di aspettare.

La tv siriana ha deciso di mandare in onda l’intervista di Monica Maggioni ad Assad

È notizia di oggi infatti che la tv siriana ha deciso di trasmettere l’intervista questa sera, a prescindere dalle decisioni Rai che si trova ora “bruciata” sul tempo e Marcello Foa ha dichiarato che chiederà chiarimenti per accertare le responsabilità di quanto accaduto nella riunione del cda Rai previsto per martedì 10 dicembre, all’indomani della messa in onda.

(Credits immagine di copertina: sx Bashar al Assad Alexei Druzhinin/Planet Pix via ZUMA Wire ; dx Monica Maggioni ANSA/RICCARDO ANTIMIANI)