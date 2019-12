Con un video e una lunga didascalia su Instagram, Madonna conferma di dover interrompere il tour di Madame X per motivi di salute. «Ero in lacrime per il dolore delle mie lesioni – scrive – che è stato indescrivibile negli ultimi giorni». La conferma dopo la cancellazione «per ragioni mediche» delle tre date a Boston previste tra novembre e dicembre.

Madonna interrompe il tour: «Un dolore indescrivibile»

Madonna sale la scala per esibirsi nella sua canzone “Batuka” sul palco di Miami, e si vede la sua fatica. Con quel video condiviso su Instagram, la cantante ha annunciato l’interruzione del suo tour. «Durante ogni canzone che ho cantato, dicevo una preghiera per riuscire a cantare quella successiva e concludere lo show» scrive nella caption del suo post su Instagram, in cui racconta di essere«una combattente», una che non si da mai per vinta ma che stavolta «devo ascoltare il mio corpo». La popstar si era infortunata ad un ginocchio a New York a ottobre, ed era stata poi obbligata dai medici al riposo a Novembre dopo la performance a Los Angeles. Sempre sul suo profilo Instagram Madonna aveva pubblicato una sua foto immersa in una vasca piena di ghiaccio per lenire il dolore.

«Devo accettare che il dolore è un avvertimento» scrive ancora Madonna, aggiungendo che «non c’è vergogna nell’essere umani e nel dover premere il pulsante “pausa”». Continuare il tour le avrebbe arrecato danni irreparabili spiega, come le è stato detto più volte dai suoi dottori. Ringraziando tutti i fan che la supportano e dicendosi profondamente dispiaciuta per quelli che ancora dovevano vederla dal vivo, Madonna ha augurato delle buone feste, e rivolto una preghiera «È una lunga strada, signore abbi pietà. Le cose devono cambiare, e lo faranno perché Madame X è una combattente!».

(Credits immagine di copertina: Instgram madonna)