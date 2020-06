I genitori della piccola Maddie smentiscono di aver ricevuto comunicazione della morte della figlia

Nessuna lettera contenente la notizia della morte della piccola Maddie McCann è stata recapitata ai genitori. La notizia rilanciata da alcuni tabloid britannici si è rivelata falsa. Questa mattina aveva avuto una intensa circolazione e ampia risonanza. Ma in una nota ufficiale, la famiglia McCann ha smentito la circostanza.

LEGGI ANCHE > La lettera del procuratore tedesco ai genitori della piccola Maddie: «È morta» —-> questa notizia è stata smentita da una nota ufficiale della famiglia

Maddie, la famiglia smentisce di aver ricevuto una lettera dalle autorità che ne comunicavano la morte

I tabloid britannici avevano dichiarato che il procuratore generale di Braunschweig che sta conducendo l’inchiesta su Christian Brückner, l’uomo che è stato arrestato a Milano nel 2008 e che risulta essere ancora oggi il principale sospettato per quanto riguarda quello che – a questo punto – resta ancora un’indagine per rapimento, avesse spedito una lettera ai genitori di Maddie.

Per la prima volta dalla sua scomparsa, le autorità avrebbero ammesso – secondo la stampa britannica – la morte della piccola, sparita da un residence di Praia de Luz, in Portogallo, dove stava trascorrendo le vacanze con la propria famiglia. Ma questa circostanza, adesso, non trova più conferme vista la smentita della famiglia.