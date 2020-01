Tragedia in Trentino Alto-Adige: auto travolge pedoni, 6 morti e 11 feriti

L’incidente si sarebbe verificato intorno all’1.15 della notte compresa tra il 4 e il 5 gennaio 2020. A Lutago, in Valle Aurina, un territorio della provincia autonoma di Bolzano, in Trentino-Alto Adige una vettura avrebbe travolto un gruppo di persone – dalle prime ricostruzioni si tratterebbe di turisti tedeschi – che si trovavano a bordo strada, nei pressi dell’Hotel Post.

Lutago, le dinamiche della tragedia

Il bilancio sembra essere quello di un bollettino da guerra: secondo le prime informazioni, i morti sarebbero 6, mentre i feriti dovrebbero essere 11. Questi ultimi sono stati trasferiti in diverse strutture ospedaliere: due all’ospedale di Innsbruck, uno al San Maurizio di Bolzano, quattro a Brunico e uno a Bressanone. Per comprendere le cause di quanto accaduto e per avere ulteriori approfondimenti, è in programma – alle 8.30 del 5 gennaio – una conferenza stampa delle autorità competenti presso la Cassa Rurale di Lutago.

Sul posto, almeno 160 persone – che si sono fermate quando hanno visto i primi risultati di quanto era accaduto – hanno prestato soccorso: coinvolti mezzi del soccorso alpino della Valle Aurina, l’elicottero Aiut Alpin Dolomites, vigili del fuoco e volontari dei comuni limitrofi. Ancora giallo sulla dinamica della strage. Intanto, sul posto si sono recate anche le autorità locali con il sindaco della cittadina Helmuth Klammer e il referente della Protezione Civile Markus Gartner.

FOTO: Immagini della zona dell’incidente da Google Maps