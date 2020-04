Addio a Luis Sepulveda, morto per Coronavirus

Luis Sepulveda non ce l’ha fatta. A dare la notizie della sua morte è stato il quotidiano spagnolo El Pais. Lo scrittore cileno era stato ricoverato nel mese di febbraio con gravi problemi respiratori. Poi il tampone e la sua positività al Coronavirus. Nelle ultime settimane si erano diffuse molte notizie sul suo stato di salute, parlando anche di coma. Poi la notizia del suo decesso arrivata nella mattinata di giovedì 16 aprile.

LEGGI ANCHE > No, lo scrittore Luis Sepulveda positivo al coronavirus non è in coma

Lo scrittore cileno, 70 anni, era ricoverato nell’Opedale di Oviedo (in Spagna) dopo aver accusato febbre alta e gravi problemi respiratori. Stessi sintomi comparsi, seppur in forma più lieve, anche su sua moglie. Dopo oltre un mese di ricovero, però, la fiammella della speranza si è spenta.

Luis Sepulveda, addio al grande scrittore cileno

Luis Sepulveda era nato a Ovalle il 4 ottobre del 1949. Non era solo uno scrittore: nella sua lunga carriera, infatti, è stato anche giornalista, sceneggiatore e regista. Finì anche in prigione sotto il regime di Pinochet, quanto divenne attivista per i diritti civili del popolo cileno. Dopo la detenzione lasciò il suo Paese, ottenendo la cittadinanza francese. Poi una vita in viaggio a scoprire nuove culture, raccontandole nei suoi romanzi famosi in tutto il Mondo.

La ribellione a Pinochet e i viaggi fuori dal Cile

Il più noto ha il sapore della favola, ‘La gabbianella e il gatto’. Un racconto che lo ha portato a esser studiato anche nelle scuole italiane. E proprio nel nostro Paese era prevista la sua presenza con diversi appuntamenti nel corso di quest’anno, come la Fiera del Libro Napoli Città Aperta dove sarebbe dovuto essere l’ospite d’onore dell’edizione 2020. Poi il contagio e la speranza che si è spenta questa mattina con la notizia del suo decesso nel letto dell’ospedale di Oviedo su cui giaceva dalla fine dello scorso febbraio.