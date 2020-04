Luis Sepúlveda se ne è andato a causa dell’infame coronavirus lasciando un grande vuoto. Lo scrittore aveva un rapporto speciale con l’Italia, da cui era molto amato anche grazie al clamoroso successo de La Gabbianella e il Gatto. Non stiamo parlando solo dello splendido racconto “Storia di una Gabbianella e del Gatto che le insegnò a volare”, ma soprattutto per il film uscito nel 1998 e diretto da Enzo D’Alò.

Proprio il regista, che collaborò a stretto contatto con Luis Sepúlveda per la scrittura del film e che lo convinse a doppiare la voce narrante del poeta, ha regalato un toccante ricordo del grande umanista cileno la cui morte ha addolorato moltissimo i cittadini italiani:

“Ci divertimmo molto. Lui fece il poeta, aveva una voce bellissima. Poi in sede di doppiaggio per coerenza scegliemmo doppiatrici, per la bambina e per la gatta, con lo stesso accento spagnolo, in modo da costruire un piccolo nucleo familiare immigrato ad Amburgo. È stato molto bravo, preciso, professionale. Era una persona stupenda, oltre al personaggio c’era una persona forte e profonda che poteva dare molto“.