È il primo ministro degli esteri a recarsi in Libia dopo la conferenza di Berlino di fine gennaio

Luigi Di Maio oggi a Tripoli per incontrare Fayez al Sarraj

Luigi Di Maio si è recato oggi a Tripoli per incontrare il presidente Fayez Al-Sarraj e il ministro dell’Interno Fathi Bashaga, a seguito del rinnovo automatico del Memorandum tra il nostro Paese e la Libia. La visita del ministro degli Esteri italiano è la prima dalla fine della conferenza a Berlino di fine gennaio promosso dalla cancelliera tedesca, durante il quale si era cercato di rafforzare l’instabile cessate il fuoco in Libia tra Fayez Al-Sarraj ed il comandante Khalifa Haftar. Nelle ultime settimane il titolare della Farnesina si è recato in Egitto, Tunisia, Algeria, Marocco.

Luigi Di Maio a Tripoli per il memorandum sui migranti: è il primo dopo la conferenza di Berlino

LEGGI ANCHE> Il post Instagram di Luigi Di Maio sulla sua giornata in Kosovo (che sembra un tema da scuola elementare)

Il rinnovo automatico del Memorandum Italia- Libia ha suscitato non poche polemiche, tanto che potrebbe venir rinegoziato: l’Italia ha infatti richiesto «garanzie sul rispetto dei diritti umani» impegnandosi a fornire alla lLibia mezzi terrestri e motovedette oltre a apparecchiature necessarie per il monitoraggio dei flussi. Tema centrale dell’incontro oganizzato tra Di Maio, Sarraj e Bashaga infatti sarà proprio la gestione dei flussi migratori.

(Credits immagine di copertina: Facebook Luigi Di Maio)