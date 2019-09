Luigi Di Maio commenta al vetriolo l’entusiasmo della Lega per essere riusciti a far saltare il numero legale nella commissione Affari Costituzionali al Senato. Una mossa che Roberto Calderoli, ha commentato come l’inizio di una nuova fase: «Da adesso i signori della maggioranza di Palazzo impareranno cosa significa avere un movimento come la Lega che fa opposizione». Ma Luigi Di Maio da New York risponde puntando il dito contro Matteo Salvini che ha creato un «boomerang» contro se stesso.

Luigi Di Maio: «Salvini si è isolato da solo, ha creato un boomerang contro se stesso»

Luigi Di Maio, ex vicepremier al fianco di Matteo Salvini e ora ministro degli Esteri, veste nella quale si trova a New York, frena gli entusiasmi del Carroccio. «Capisco il nervosismo di Salvini e della Lega – ha dichiarato il leader politico del Movimento 5 Stelle – ma è lui che ha deciso lui di buttare giù tutto e di isolarsi all’opposizione». Parole che arrivano dopo che la Lega ha fatto saltare il numero legale in Commissione, cosa che, sottolinea sempre Di Maio, «è sempre successa in Parlamento». Da ex partner di governo della Lega, Di Maio si rivolge direttamente a Salvini: «Lui poteva essere ancora ministro dell’Interno, mi dispiace», aggiungendo che il leader del Carroccio «ha creato un boomerang contro se stesso».

(Credits immagine di copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI)