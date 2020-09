Di Maio mischia le carte: «I veri populisti sono quelli che non vogliono il taglio dei parlamentari»

‘Specchio riflesso’. Luigi Di Maio, attraverso un post pubblicato sui suoi canali social, respinge l’etichetta di populista parlando del referendum sul taglio dei parlamentari – al voto il 20 e 21 settembre -, mischiando le carte e dando del populista a chi fa la campagna per il no. Insomma, il Movimento 5 Stelle – che ha sempre rivendicato quel concetto che rappresenta la locuzione latina ‘Vox populi, vox Dei’ – non ci sta e rispedisce al mittente quell’etichetta.

Citando uno studio dell’Istituto Cattaneo che parla di come, con la vittoria del Sì, l’Italia si allineerebbe agli altri Paesi Europei, Luigi Di Maio si domanda: «Chissà come la prenderanno ora i fautori del No, gli stessi che mentono dicendo che la riduzione di 345 parlamentari comprometterà la rappresentanza. Inizieranno a chiamarci tutti populisti? Ma non sarà che i veri populisti sono loro?».

Luigi Di Maio e i veri populisti che votano no al taglio dei parlamentari

«Malgrado tutti i privilegi, per anni sono rimasti immobili, non un passo avanti, chiedendo sacrifici solo ed esclusivamente agli italiani – prosegue Luigi Di Maio -. E oggi cercano persino di usarli, prendendo a pretesto la bugia della rappresentanza solo per tenersi stretto il loro status di privilegiati. Lo trovo desolante».

(foto di copertina: da profilo Instagram di Luigi Di Maio)