Salvini vorrebbe decidere sulle dimissioni di Lucia Borgonzoni dal Senato ma non può

Il dato di fatto è incontrovertibile, perché costituzionalmente stabilito. La carica di parlamentare (deputato o senatore) è incompatibile con quella di consigliere regionale. Pertanto, chiunque venga eletto nelle due istituzioni deve rinunciare a uno dei due incarichi. Siamo nella fattispecie di Lucia Borgonzoni, senatrice della Lega, che – in quanto candidata sconfitta alle elezioni regionali – dovrebbe essere il capogruppo del Carroccio nella minoranza del consiglio regionale.

LEGGI ANCHE > Il padre di Lucia Borgonzoni contro Salvini

Lucia Borgonzoni e il dilemma tra senato e consiglio regionale

Lei stessa aveva annunciato le sue dimissioni dal Senato, sia in caso di vittoria, sia in caso di sconfitta, in modo tale da poter guidare indifferentemente sia la maggioranza, sia l’opposizione. Ma a quanto pare, Matteo Salvini vorrebbe farle fare marcia indietro: «Lucia mi ha chiesto di dimettersi da senatrice per poter restare qui in Emilia-Romagna a fare il consigliere regionale – ha detto nella giornata di ieri in conferenza stampa -. Ma devo ancora decidere».

Salvini vuole decidere su Lucia Borgonzoni ma in realtà non può

In realtà, Salvini non può decidere una volta che Lucia Borgonzoni ha dato le dimissioni. In quel caso, infatti, a decidere è la giunta per le elezioni, che si deve limitare a mettere in atto la prassi. Il voto, per intenderci, non passa nemmeno attraverso l’aula. La cosa che Salvini potrà decidere è se Lucia Borgonzoni dovrà dare le dimissioni da senatrice o da consigliere regionale. Ma in quel caso non farà altro che non dare seguito a una promessa elettorale della sua candidata che aveva più volte ribadito la sua scelta di restare sul territorio e di non tornare più a Roma da senatrice.

Del resto, se fosse stata così sicura di restare in Emilia-Romagna avrebbe potuto dimettersi ben prima dell’esito della consultazione regionale. Cosa che, fino a questo momento, non è ancora stata messa in pratica.