La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha annunciato che Alex, il giovane studente che ha ucciso il padre per difendere la madre, potrà svolgere regolarmente l’esame di maturità. Gli insegnanti del giovane si erano sin da subito spesi in parole di elogio per il ragazzo definito come un buon studente e hanno spiegato come meritassi di portare a compimento il percorso di studi.

Oggi Lucia Azzolina ha annunciato con un post sulla sua pagina Facebook che Alex il 17 giugno sarà regolarmente davanti alla commissione di maturità che dovrà valutare la fine del suo percorso scolastico.

La vicenda di Alex, il ragazzo diciottenne che per difendere la mamma ha ucciso il padre, ha fatto riflettere… Gepostet von Lucia Azzolina am Donnerstag, 7. Mai 2020

Nel post ci sono diversi passaggi significativi: “Alex era a un passo dall’Esame di Stato. E lo farà. Come è giusto che sia e come è possibile, nella scuola italiana, grazie a norme inclusive che garantiscono il diritto allo studio, nel rispetto della Costituzione. L’Esame non cancellerà questa tragedia. Ma quel titolo di studio sarà importante per Alex, per ripartire, per guardare al futuro”.

Un esame che assume un significato speciale per Alex e per tanti studenti, che dopo il periodo buio del coronavirus può portare ad una nuova luce di speranza. Gli studenti saranno chiamati per l’ultima volta davanti ai loro insegnanti il 17 giugno per un colloquio di massimo un’ora, la fine di un viaggio iniziato cinque anni fa è terminato in un modo del tutto imprevedibile.