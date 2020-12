Selvaggia Lucarelli attacca Salvini per il tweet che strumentalizza le vittime: “Quei morti dovrebbero toglierti il sonno”

Selvaggia Lucarelli contro Salvini per un tweet sul Dpcm e le 993 vittime per Covid di oggi. La giornalista ha replicato infatti al messaggio del leader leghista che provava a cavalcare le proteste per le restrizioni decise dal governo con l’ultimo decreto d’emergenza e citava anche il record giornaliero di vittime legate al virus. Un tentativo che ha fatto infuriare la giornalista del The Post Internazionale, che ha ricordato all’ex ministro dell’Interno tutte le iniziative organizzate durante l’estate in violazione delle misure di distanziamento sociale e senza mascherine chiudendo la sua replica con un definitivo: “Quei morti dovrebbero toglierti il sonno”.

Selvaggia Lucarelli contro Salvini per il tweet su Dpcm e morti

Il tweet di Selvaggia Lucarelli contro Salvini arriva al termine di una lunga giornata in cui le opposizioni hanno protestato contro il governo per il nuovo provvedimento restrittivo in vista delle vacanze di Natale. Dopo proteste in Aula e fuori da Montecitorio infatti il leader della Lega ha scritto un tweet in cui mette insieme i 993 morti, quella che chiama la “televendita di Conte” e parla di “Parlamento ignorato, famiglie divise, piccoli Comuni isolati, Italia nel caos” invitando il Quirinale a intervenire. Un tweet in pieno stile salviniano, sul quale è entrata a gamba tesa Lucarelli, che ha invitato l’ex ministro a “evitare di strumentalizzare i morti” soprattutto “dopo aver trascorso l’estate a organizzare comizi senza mascherine e incontri tra negazionisti”.Un chiaro riferimento alle tante polemiche scatenate durante la scorsa estate dalle manifestazioni del centrodestra, senza distanziamento sociale e mascherine, ma anche e soprattutto ai tanti eventi nei quali il leader del Carroccio ha ribadito il suo no dell’epoca alla mascherina, tra i quali quello di ottobre a Latina che avrebbe causato un cluster nella città laziale. Una critica sentita e motivata, che Lucarelli contro Salvini ha chiuso con un definitivo e pesantissimo “quei morti dovrebbero toglierti il sonno”.