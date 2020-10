Una serata di paura per l’ex calciatore e Campione del Mondo nel 2006. Quegli istanti di terrore sono stati raccontati sulla sua pagina Facebook. Luca Toni aggredito in casa da tre malviventi a volto coperto, entrati nella sua villa a Montale (in provincia di Modena) per rapinare lui e la sua famiglia.

«Giovedì sera tra le 19.30 e le 21.30 ho subito una rapina in casa da parte di tre malviventi che indossavano passamontagna e armi – ha scritto Luca Toni con un post pubblicato sul suo profilo Instagram -. La cosa che conta di più è che la mia famiglia sta bene, non ci hanno fatto del male pur avendo subito tutti un bel trauma e un forte spavento».

Luca Toni aggredito in casa da tre malviventi con il volto coperto

L’aggressione e la paura, ma per fortuna il calciatore e la sua famiglia stanno bene. Solo un danno economico per i preziosi rubati dai tre malviventi e l’impatto psicologico di esser stati aggrediti all’interno delle mura di casa: «Dispiace anche il fatto che i malviventi mi abbiano portato via beni preziosi ma sopratutto affettivi. A seguito della rapina sono intervenute le forze dell’ordine probabilmente chiamate dai vicini insospettiti da una macchina in movimento nella mia via. La vigilanza non si è accorta di nulla».

