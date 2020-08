Luca Bizzarri accusa Conte per la foto con Scanzi

Premessa: la foto a cui fa riferimento Luca Bizzarri risale allo scorso dicembre. Si tratta di uno scatto che Scanzi ha pubblicato sui suoi profili social con l’intento di provocare Matteo Salvini. Il libro che Conte tiene in mano, “Il cazzaro verde”, altro non è che la lista di festa politiche di Matteo Salvini ricostruite da Scanzi. Luca Bizzarri ha ritirato fuori la fotografia per fare una critica a Conte: «Se sei il Presidente del Consiglio questa foto non la fai».

Luca Bizzarri critica Conte e la foto con Scanzi

Se sei il Presidente del Consiglio questa foto non la fai. Non perché quello non sia un cazzaro (lo è, lo sono in tanti) ma perché tu sei il Presidente del Consiglio e hai un amico che ti dice “Tutto bene, ma questa è meglio di no”. Perché prima viene l’Istituzione, poi vieni tu. pic.twitter.com/Brsmy7uFtH — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) August 12, 2020

Bizzarri comincia il post chiarendo che, nel ruolo di presidente del Consiglio, una foto del genere non andrebbe mai fatta. «Non perché quello non sia un cazzaro (lo è, lo sono in tanti)» – precisa il comico via Twitter – «ma perché tu sei il Presidente del Consiglio e hai un amico che ti dice “Tutto bene, ma questa è meglio di no”. Perché prima viene l’Istituzione, poi vieni tu». Non le manda certo a dire a Giuseppe Conte il comico, quindi, pubblicando la foto di Conte e Scanzi sorridente mentre il presidente del Consiglio mostra la copertina del libro del giornalista, pubblicato lo scorso ottobre.

Prima l’istituzione, poi la persona

Luca Bizzarri fa una constatazione a distanza di mesi dalla pubblicazione del libro e dallo scatto – fatto quando Conte è stato ospite della trasmissione Accordi & Disaccordi dopo essere rientrato dal Consiglio Europeo a Bruxelles – mandando a Conte un messaggio preciso. Il ruolo di presidente del Consiglio dovrebbe venire sempre e comunque prima di tutto, anche delle simpatie, delle amicizie, delle inclinazioni personali.