Cosa ha realmente detto Claudio Lotito sulla gara secca Lazio-Juventus per l’assegnazione dello scudetto

Lotito non si è mai auspicato una finale in gara secca tra Lazio e Juventus per lo scudetto

Sarà per il folklore con cui rilascia molte dichiarazioni. Sarà perché il calcio è una questione di tifo che annebbia le menti. Insomma, ci sono tanti fattori – nessuno giustificabile – che hanno portato a interpretare male le parole di Claudio Lotito sull’assegnazione dello scudetto in gara secca, con un unico match tra la sua Lazio (seconda in classifica al momento dello stop alle attività) e la Juventus. Il presidente biancoceleste non ha mai detto di volere portare avanti l’idea di una partita unica per il titolo 2019/2020, ma si è limitato a rispondere una domanda sullo status quo.

Leggiamo, integralmente, quali sono state le domande e le risposte rilasciate da Claudio Lotito nella sua intervista rilasciata a La Repubblica.

Le piace l’idea dei play-off per assegnare il titolo?

«Oggi io sono a un punto dalla Juventus, e solo per Juve-Inter che… vabbè, l’avete vista. Ma all’andata contro la Juve ho vinto 3-1 e anche in Supercoppa l’ho battuta 3-1. E dovevamo ancora giocare il ritorno. Per equità, una squadra come l’Inter, che ha 8 punti meno di noi, o l’Atalanta, che ne ha 14 in meno, mi dica lei se devono essere coinvolte».

Accetterebbe una partita secca? Sarebbe più giusto?

«Questo sì, lo accetterei. Ma non mi sono mai posto il problema. Ripartire comunque in parte ci penalizza. Noi avevamo fatto una scelta, ritenendo di non potercela giocare su tre fronti avevamo sacrificato l’Europa League, visto che per orari e spostamenti era la competizione più scomoda. Così avremmo giocato una volta a settimana mentre gli altri giocavano due volte. Se si ripartisse giocheremmo tutti due volte a settimana, perderemmo un vantaggio. Ma io ragiono nell’interesse di 20 club».

Lotito e la gara secca Lazio-Juventus

«Lo accetterei, ma non mi sono mai posto il problema». Sono queste le parole che contano all’interno di quell’intervista rilasciata a La Repubblica. Il giornalista, infatti, ha posto al presidente della Lazio due possibilità – nessuna delle quali è stata ufficializzata né dalla Lega di A né dalla Figc (per il momento) – per l’assegnazione di un eventuale scudetto qualora non si dovesse riprendere con la regolare conclusione della stagione calcistica in Italia. Non si tratta di una proposta, ma di un suo pensiero sul ‘meglio questo o meglio quello?’, posta dal cronista.

La Champions e gli stipendi

Claudio Lotito, inoltre, ha sottolineato come per le casse del suo club sarebbe addirittura più conveniente sospendere il tutto e annullare la stagione. La Lazio, infatti, con il secondo posto attuale, entrerebbe di diritto nella prossima Champions League e, come ha sottolineato nel corso della stessa intervista, non giocando risparmierebbe anche buona parte degli stipendi.

