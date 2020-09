Quanti potenziali elettori può aver incontrato un candidato alle regionali positivo al coronavirus?

La domanda sorge spontanea nella giornata in cui è emersa la positività al coronavirus di Arturo Lorenzoni, candidato presidente per le elezioni in Veneto del centrosinistra. Oltre ad aver comunicato la propria positività e il proprio stato di salute, il candidato presidente ha anche fatto un appello preciso a tutti coloro che – in particolare gli elettori che possono essersi recati ai suoi eventi – sono venuti in contatto con lui in questo ultimo periodo.

Arturo Lorenzoni positivo al coronavirus

Dopo Silvio Berlusconi ecco che arriva un altro politico positivo al coronavirus ma stavolta in Veneto – nell’ambito della sfida delle regionali – e di centrosinistra. Come ha comunicato tramite i proprio social l’aspirante presidente della regione in corsa contro Zaia, «purtroppo il tampone è risultato positivo. Sto bene, continuerò la campagna elettorale da casa in autoisolamento, con incontri in teleconferenza. Cautelativamente devo stare a casa». Nessun sintomo particolare o malessere che impedisca di lavorare, quindi, però sicuramente l’oggettiva difficoltà di non potersi più fare vedere in giro fino al giorno delle elezioni come minimo.

L’appello di Lorenzoni: «Fate il test se mi avete incontrato negli ultimi 5 giorni»

Lodevole l’appello di Lorenzoni a chiunque sia entrato in contatto con lui, sottolineando di procedere come l’autorità sanitaria richiede in questo specifico caso: «Come richiesto dalle autorità sanitarie, invito tutte le persone che mi hanno incontrato nell’arco degli ultimi 5 giorni a rivolgersi agli uffici delle rispettive aziende sanitarie per sottoporsi a tampone». Sui sintomi fonti a lui vicine rendono noto che si tratti solo di qualche linea di febbre e di stanchezza, considerato anche che – come risulta dagli esami – la carica virale di Lorenzoni sarebbe bassa. Questa mattina, come annunciato sempre sui suoi social, il candidato presidente si è svegliato con qualche sintomo e ha deciso di recarsi a fare il tampone per precauzione.