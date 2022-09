Lorella Cuccarini e la nuova vita da youtuber

Sul Corriere della Sera edizione online c’è un’interessante intervista a Lorella Cuccarini fatta da Roberta Scorranese. La collega ha chiesto alla conduttrice televisiva di parlarle della sua nuova vita da youtuber. Riportiamo di seguito alcuni stralci dell’intervista.

“Due mesi fa ho deciso di aprire un mio canale ufficiale Youtube perché volevo spazio. Spazio e tempo per parlare dei miei amici, delle persone che sono state importanti nella mia carriera. Non sono nuova alle interviste: Domenica In e La vita in diretta sono state due palestre eccezionali. […]. Funziona così: ho una piccola squadra che lavora con me, facciamo le scalette di volta in volta e in poco più di due mesi abbiamo raggiunto due milioni di visualizzazioni. Ora, io non me ne intendo, ma gli esperti dicono che non è male come risultato. […]. A 57 anni e con quattro figli mica posso mettermi a fare seriamente la Youtuber o l’influencer. Credo che le mie mini-trasmissioni abbiano successo perché dietro c’è una persona con la mia storia: danza, musica, televisione, teatro. Quando, per esempio, intervisto Franco Miseria (famoso coreografo, ndr.) non parlo tanto di me quanto del suo lavoro. Certo, c’è anche la mia storia, ma mi piace mettermi da quest’altro lato della telecamera. Nella televisione tradizionale spesso si hanno pochi minuti a disposizione, qui abbiamo tanto tempo. Un esempio: sono andata a cercare la mia prima insegnante di danza, Lydia Turchi. Parlando a lungo, è riaffiorato un episodio che avevo del tutto scordato. Una volta lei mi vide appoggiare un piede sull’altro e io dissi che volevo provare nell’altro piede lo stesso dolore che sentivo in quello posato sopra. Il raso delle scarpette si macchiò di sangue: la danza è fatica, i lustrini non devono abbagliare”, ha concluso Lorella Cuccarini.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]