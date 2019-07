Le buche romane continuano a fare vittima: l’ultima è la showgirl Lorella Cuccarini, che sulle sue storie Instagram ha raccontato la disavventura, postando la foto con il livido sotto l’occhio. Fortunatamente, non è nulla di grave, ma sui social si è riacceso il dibattito sullo stato delle strade della Capitale.

Lorella Cuccarini vittima delle buche di Roma: la foto con i lividi dopo la caduta

Sorridente ma con un livido nero sotto l’occhio. Lorella Cuccarini ha raccontato ai suoi follower su Instagram il piccolo incidente: «Camminare sul marciapiede e ‘schiantarsi’ al suolo, per colpa di una buca» aveva scritto nella storia ora scaduta, allegando la foto a testimonianza in cui si vede chiaramente un grosso livido nel viso sotto l’occhio. Colpa anche della sua sbadataggine, ha ammesso, e fortunatamente non è successo nulla di grave, «non era una voragine» ha aggiunto lei.

La buca non era troppo grande, ma comunque pericolosa. E al di là di qualche capitombolo minore, sono sempre di più i romani e non che chiedono il risarcimento per essere inciampati per le strade romane rovinate. Solamente nei primi cinque mesi del 2019, il Campidoglio si è visto giungere un 15% in più del numero medio di ricorsi.

(Credits immagine di copertina: Instagram stories Lorella Cuccarini)