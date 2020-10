Massima allerta a Parigi: da domani bar chiusi e capienza ristoranti rivista

A partire da domani, martedì 6 ottobre – e per almeno due settimane – Parigi e i tre dipartimento di Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine e Val-de-Marne verranno considerate «zone di massima allerta dell’emergenza coronavirus». Questo significa, a livello pratico, che i bar verranno tenuti chiusi e i ristoranti dovranno rimanere aperti con misure sanitarie rafforzate a partire dalla capienza massima diminuita. Andranno inoltre registrati e mantenuti i nomi e i dati dei clienti seduti allo stesso tavolo.

Università, dimezzati gli studenti presente a lezione

Mentre nel mondo la soglia delle persone contagiate supera i 35 milioni e la presidentessa della Commissione Ue Ursula von der Leyen è in autoisolamento dopo aver scoperto di essere entrata in contatto con una persona risultata positiva, a Parigi anche le università dovranno subire cambiamenti a partire dal numero di studenti ammessi a lezione. Parigi passa così da «zona rossa» a «zona di massima allerta» – colorata in scarlatto sulla cartina diffusa dal ministero della Salute – vista la continuità dei dati preoccupanti.

Lockdown Parigi, i dati coronavirus

La Francia solo nelle ultime 24 ore ha registrato 12.565 nuovi casi di positività al Covid, un numero che ha preoccupato la sanità pubblica. Il tasso di positività è salito all’8,2%, livelli che non sono mai stati raggiunti negli ultimi mesi. Il ministro della Salute francese Olivier Véran aveva detto, quattro giorni fa, che se i dati Covid fossero peggiorati ulteriormente non ci sarebbe stata «altra scelta che mettere in massima allerta Parigi e la periferia interna». Dopo un’osservazione durata qualche giorno, in effetti, i dati sui nuovi contagi sono rimasti alti e il numero di persone positive è stato registrati – negli ultimi sette giorni – a 270 ogni 100 mila persone. Negli ospedali dell’Ile-de-France le terapie intensive si stanno riempiendo e, attualmente, più del 35% dei posti sono occupati da persone affette da Covid.