Gran Bretagna a rischio lockdown, nuova stretta delle regole e multe fino a 10 mila sterline

Da giovedì i cittadini della Gran Bretagna si alzeranno con nuove, stringenti regole anti Covid e consapevoli che all’infrazione potrà corrispondere una multa fino a 10 mila sterline. Nessuno sfugge: dal lavoro in smart working alla chiusura dei locali entri le 22, dal numero di partecipanti ai matrimoni ridotto all’osso all’obbligo di mascherine, l’intenzione dell’amministrazione Johnson è quella di impedire a tutti i costi un nuovo lockdown Gran Bretagna e la risalita esponenziale dei dati.

LEGGI ANCHE >>> Le vittime di Covid negli Usa oltre quota 200mila, Trump: “È una vergogna”

Lockdown Gran Bretagna: «Sei mesi di restrizioni straordinarie»

Scenderà in campo l’esercito per garantire il rispetto delle norma anti Covid in Gran Bretagna nei prossimi sei mesi. Boris Johnson è stato chiaro con il suo discorso comparendo in tv davanti ai cittadini alle 20 con un avvertimento: «Ci sono state troppe violazioni delle regole». Scuole e aziende resteranno aperte ma occorre ridimensionare i comportamenti sbagliati che mettono a rischio il paese per i prossimi sei mesi almeno. Definitosi «riluttante» a imporre nuove restrizioni, Johnson ha chiarito che l’arma migliore contro il Covid è il «buon senso» della gente, facendo appello allo spirito di solidarietà dei britannici.

In GB 4 mila nuovi casi al giorno

Qualora le misure attuate dall’amministrazione non dovessero funzionare, Boris Johnson non ha escluso nuove chiusure considerati i dati coronavirus Gran Bretagna che segnano ormai 4 mila nuovi casi al giorno. Per il lockdown Gran Bretagna generalizzato ci sarebbero anche già periodo e durata: si parla di due settimane tra fine ottobre e inizio novembre, periodo che dovrebbe coincidere con le vacanze scolastiche. Viste e previsioni del consiglio scientifico – che darebbero il paese a rischio 50 mila contagi al giorno e 200 morti in 24 ore – Johnson ha scelto di non correre rischi. L’intento iniziale era quello di una chiusura totale di pub e bar ma l’intervento del Cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, lo ha fatto desistere per paura dei devastanti effetti sull’economia. Tra i brontolii dal partito conservatore e gli scienziati che sostengono che una chiusura potrebbe causare danni più grandi in termini economici, Johnson ha annunciato che saranno «mesi difficili»per i cittadini.