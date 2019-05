Live Quiz, la rete infuriata per le risposte multiple su Portogallo e Mare Jonio

Per i digiuni di tendenze del web, occorre spiegare cosa sia Live Quiz. Si tratta di un’applicazione che prevede un grande concorso a premi quotidiano. Due appuntamenti, uno all’ora di pranzo, l’altro all’ora di cena, tengono incollati agli smartphone centinaia di giovani e meno giovani: alle 13:30 e alle 21:00 si collegano in tantissimi per cercare di rispondere correttamente a tutte le domande che l’applicazione propone.

Cos’è e come funziona Live Quiz

Lo scopo? Vincere i premi – in buoni da spendere sul mercato online – messi in palio a ogni tornata dalla stessa applicazione. Ma oggi, la rete si è particolarmente infuriata con chi ha selezionato le domande del 6 maggio 2019. Sia a pranzo, sia a cena – infatti – si sono registrati due episodi controversi. Due domande avevano due possibili risposte tra le tre alternative proposte. Un grattacapo di non facile soluzione, che ha scatenato miriadi di proteste sul web.

Gli errori di Live Quiz il 6 maggio 2019 e la protesta della rete

A pranzo è stata la volta del problema sulla Mare Jonio. La domanda è stata: «Come si chiama la ong che Matteo Salvini ha fermato lo scorso marzo?». Tre le alternative: Mare Jonio, Mediterranea e Salvifica. La risposta giusta sarebbe stata Mediterranea, ma Live Quiz ha attribuito la risposta corretta all’alternativa Mare Jonio. Vale appena la pena ricordare che Mare Jonio è il nome della nave della ong Mediterranea e che quindi, nella formulazione del quiz, c’è stato qualcosa di sbagliato.

Stessa gaffe questa sera, stavolta sul tema sportivo. Live Quiz ha chiesto ai giocatori: «Quale di questa nazionale non ha mai vinto il mondiale?». Tre alternative: Portogallo, Cile e Argentina. Sia Portogallo, sia Cile non hanno mai vinto la manifestazione calcistica più importante a livello internazionale, eppure la risposta esatta inserita nel sistema è stata Cile.

Alla fine, in seguito alle proteste e con gli hashtag tematici che sono diventati virali, è stato lo stesso account ufficiale di Live Quiz a intervenire nella disputa:

Ciao ragazzi! Sia nel gioco di pranzo (domanda sulla ONG) che a cena (domanda sul Portogallo), abbiamo fatto una domanda con risposte sbagliate o multiple. Ci dispiace un sacco! Domani ragioniamo sulla cosa e vi facciamo sapere qui come intendiamo risolvere! 🙏🏽❤️#livequiz — Live Quiz (@livequiz_app) May 6, 2019

