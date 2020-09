Il clamoroso dietrofront di Messi: si tratta per rimanere al Barcellona fino al 2021

Il sogno di una notte di mezza estate potrebbe rimanere tale, almeno fino al prossimo mese di giugno. La corsa di Manchester City e Paris Saint-Germain a Lionel Messi (con l’Inter rimasta defilata per via dei costi proibitivi dell’operazione) potrebbe fare i conti con quel che verrà fuori dall’incontro tra il padre del campione argentino e i vertici del Barcellona (ora in corso a casa Messi). Lo stesso genitore-agente ha detto che non è esclusa l’ipotesi che la Pulce possa continuare a vestire la maglia blaugrana anche nella stagione che sta per iniziare.

Un clamoroso dietrofront, dopo una battaglia fatta di burofax e dichiarazioni sparse nelle ultime settimane. Lionel Messi, infatti, starebbe cercando un accordo con il club titolare del suo cartellino: la permanenza in blaugrana fino al mese di giugno 2021, per poi ottenere la rescissione consensuale del contratto e poter accettare altre offerte. Insomma, una sorta di rinnovo di quella clausola (scaduta lo scorso 30 giugno) che gli permetterebbe di lasciare la Catalogna senza alcuna clausola rescissoria.

Lionel Messi e il dietrofront: potrebbe rimanere al Barcellona

Quella presente sul contratto in essere – come confermato anche dai vertici della Liga – parla di un costo di 700 milioni di euro per un suo trasferimento. A quella cifra, anche contro il parere del Barcellona, Lionel Messi potrebbe liberarsi. Tanti, troppi soldi. Anche per club facoltosi come Paris Saint-Germain e Manchester City (da poco graziato dal financial fair play). Numeri che si dovrebbero sommare alle cifre per l’ingaggio richieste dal sei volte Pallone d’oro.

Addio rinviato a giugno 2021?

Insomma, si tratterebbe di un accordo tra gentiluomini: Messi in campo anche quest’anno con la maglia blaugrana, ottenendo in cambio la possibilità di liberarsi a parametro zero al termine della stagione che inizierà a breve. I sogni di mezza estate, dunque, si potrebbero spostare tra l’autunno e la primavera. Ma non per tutti.

