Non c’è obbligo di pagamenti elettronici e POS per gli acquisti al di sotto dei 30 euro

Assistiamo all’ennesimo cambiamento delle abitudini degli italiani dettato da una decisione presa nel corso di un consiglio dei ministri. Se, fino a qualche giorno fa, i cittadini avevano iniziato a prendere maggiore familiarità con i pagamenti elettronici – perché il POS era diventato obbligatorio per i commercianti dal 1° luglio 2022, con tanto di sanzione per chi non avesse accettato i pagamenti con carta -, rinunciando sempre più spesso all’utilizzo del contante, con questa nuova manovra – la prima del governo di Giorgia Meloni – c’è il rischio di fare una marcia indietro. In base a quanto previsto dalla bozza approvata in consiglio dei ministri, infatti, i pagamenti elettronici non saranno più obbligatori per le cifre inferiori ai 30 euro.

Limite al POS: non è obbligatorio per i pagamenti sotto ai 30 euro

Entro il 30 giugno, sarà cura del ministero delle Imprese e del Made in Italy – retto da Adolfo Urso – verificare la proporzionalità per le eventuali sanzioni che verranno comminate. Nel frattempo, però, i procedimenti sanzionatori e i relativi termini per l’adozione delle sanzioni fin qui erogate sono sospesi. Non è una novità in realtà: è durato davvero pochissimo, infatti, il periodo di tempo in cui queste multe sono entrate effettivamente in vigore. Dal 30 giugno 2022, infatti, era stato dato seguito a una normativa che era stata introdotta già nel 2014. A quell’altezza cronologica erano sempre mancati i decreti attuativi che avrebbero dato origine alle sanzioni.

Anche sulla cifra limite per accettare i pagamenti elettronici, in Italia, si è assistito a una sorta di valzer. In passato, il tetto dei 30 euro era stato già fissato, poi abbassato a 5 euro, poi – nei fatti – eliminato e, ora, riportato nuovamente a 30 euro. Come dicevamo all’inizio, sono misure che incidono profondamente nella vita quotidiana dei cittadini italiani: dati recenti relativi ai pagamenti digitali, raccolti dal Politecnico di Milano, ci comunicano che, nel primo semestre del 2022, le transazioni hanno raggiunto 182 miliardi di euro, con un +22% sullo stesso periodo del 2021. Sempre secondo questo studio, il pagamento in contanti – rispetto al totale delle transazioni tracciate nel nostro Paese – era sceso sotto la soglia del 50%.

Possibile, dunque, che l’introduzione del tetto di 30 euro per i pagamenti elettronici possa rimescolare nuovamente le carte, sia lato esercenti, sia lato consumatori. Ma questo rappresenta sicuramente un passo indietro rispetto all’evoluzione dell’economia digitale. E tracciabile.