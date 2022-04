Cosa sappiamo sui problemi con i pagamenti POS e con i prelievi in tutta Italia

Ci sono segnalazioni di disagi importanti con i pagamenti POS e con i prelievi agli ATM in tutta Italia. Le segnalazioni si stanno moltiplicando in questi minuti, soprattutto sui social network. Al momento, tuttavia, non sembra essere un problema che riguarda la totalità di coloro che effettuano pagamenti via POS o prelievo ai terminali: la situazione è piuttosto complessa e, al momento, non ci sono conferme rispetto a quello che sta accadendo.

Problemi pagamenti POS e prelievi agli ATM: cosa sta succedendo

Per ora, Giornalettismo ha avuto modo di verificare che, sin da questa mattina, non ci sono state delle problematiche importanti presso gli ATM degli uffici postali. Giornalettismo ha poi contattato il circuito NEXI, che stava effettuando delle opportune verifiche in seguito alle segnalazioni ricevute. Ma al momento, nemmeno da questo punto di vista ci sono delle informazioni certe. Possiamo registrare, invece, la posizione di ABI raccolta da Tgcom24, che non ha competenze sul circuito elettronico dei pagamenti.

In effetti, stando a una prima – sommaria – ricostruzione, i problemi registrati dagli utenti in sede di pagamento sarebbe causato da un problema tecnico a un livello superiore rispetto a quello gestito dai circuiti di pagamento.

La notizia è in aggiornamento: qui ulteriori specifiche.