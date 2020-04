Il ministro Speranza conferma che le limitazioni saranno estese fino al 13 aprile

La notizia era trapelata già nei giorni scorsi, ma ora ha ottenuto tutti i crismi della realtà: tutte le misure prese dal governo per la gestione dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus saranno estese fino al giorno di Pasquetta. Ad annunciarlo è stato il ministro della Salute Roberto Speranza nella sua informativa al Senato. Le limitazioni fino al 13 aprile, dunque, con il prolungamento delle misure restrittive che deve essere necessariamente confermato per riuscire a far calare ancor di più il numero dei contagi in Italia.

Il governo ha deciso «confermare fino al 13 aprile tutte le misure di limitazione delle attività economiche e sociali e degli spostamenti individuali precedentemente adottate», ha detto il ministro della Salute in Senato. Tutte le restrizioni, sia di carattere sociale che lavorativo, dunque, proseguiranno fino al giorno di Pasquetta. Una scelta inevitabile per evitare di vedere nei giorni di festa nuovi assembramenti che potrebbero dare vita a nuovi focolai di contagio.

Limitazioni fino al 13 aprile, la decisione del governo

«I dati migliorano ma sarebbe un errore cadere in facili ottimismi. L’allarme non è cessato e per questo è importante mantenere fino al 13 aprile tutte le misure di limitazioni economiche e sociali e degli spostamenti individuali», ha proseguito il Ministro della Salute. Troppo concreto il rischio di abbassare la guardia tornando a un punto di partenza da scongiurare.

La ripresa sarà graduale

«Gli esperti dicono che siamo sulla strada giusta, e che le misure drastiche adottate iniziano a dare risultati – ha proseguito Roberto Speranza nella sua informativa al Senato -. Ma sarebbe un errore imperdonabile scambiare questo primo risultato per una sconfitta definitiva del Covid-19, è una battaglia lunga, e non dobbiamo abbassare la guardia». Il Ministro della Salute, oltre ad annunciare le limitazioni fino al 13 aprile, ha anche parlato della riapertura delle attività che, come previsto, sarà graduale.

