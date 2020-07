Lily Donaldson, un ‘angelo’ in dolce attesa

Lily Donaldson, uno degli Angeli più desiderati di Victoria’s Secret, in questo momento sta trascorrendo le vacanze in Italia e per rilassarsi ha scelto come meta Porto Cervo. Insieme con lei, l’inseparabile compagno (ribattezzato mister X dai media inglesi) che non la perde mai di vista. Si tratta di Alshair Fiyaz, un miliardario pakistano giocatore di polo e proprietario del Polo Club di Saint-Tropez Haras de Gassin.

Lily Donaldson è incinta: è al sesto mese e aspetta una bambina

Soprattutto perché Lily, che sui social ha smesso di mostrarsi, nasconde un dolce segreto, come rivela Giornalettismo con una anteprima a livello internazionale. Infatti, l’angelo di Victoria’s Secret è in dolce attesa, al sesto mese di gravidanza: aspetta una bambina.

Chi è Lily Donaldson, una carriera sulle passerelle più importanti al mondo

Lily Donaldson è una delle modelle più importanti dal punto di vista internazionale: ha sfilato per Christian Dior, Gucci, Jil Sander, Burberry, Dolce & Gabbana, Balenciaga e Valentino ed è finita sulle copertine delle principali riviste di moda al mondo. Classe 1987, con il gruppo di Victoria’s Secret ha lavorato in tempi più recenti, per circa sei anni. Niente male per la ragazzina che venne notata da un agente di moda all’età di 16 anni mentre stava facendo shopping nella sua Londra.