Il senatore M5S Licheri dice la soluzione non sta nei vaccini, ma nel vivere rispettando gli equilibri del pianeta

Contestazioni in aula e sui social

Ha affermato che la soluzione contro le malattie non sono i vaccini, ma gli equilibri del pianeta

Oltre all’informativa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, questa mattina – nell’aula di Palazzo Madama – i senatori si sono riuniti per discutere del DEF. Nel corso del dibattito che si è costruito intorno al documento di economia e finanza presentato dal governo, c’è stato spazio per diversi interventi, compreso quello – molto contestato da ampie parti dell’emiciclo (non soltanto tra le minoranze) del senatore pentastellato Ettore Antonio Licheri.

Licheri sui vaccini e l’equilibrio del pianeta

L’esponente del Movimento 5 Stelle ha analizzato il provvedimento e ha fatto una serie di divagazioni nel suo intervento, compresa la citazione di papa Francesco in un punto molto contestato del suo discorso. Tuttavia, il punto su cui si è concentrato il numero maggiore di critiche è stato quando ha cercato di attualizzare la discussione sul DEF nell’ambito dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

Mentre equipe di scienziati di tutto il mondo lavorano h24 per il vaccino contro il #coronavirus, ecco a voi il noto virologo mondiale nonché senatore Licheri che ci spiega in Senato come si batte l’epidemia. Un #NoVAX a nome del M5s @robertoburioni @ilariacapua che ne pensate? pic.twitter.com/VQMM5JQwWn — Davide Faraone (@davidefaraone) April 30, 2020

Il senatore ha invitato il governo a pensare a nuovi lavori, a nuovi modelli lavorativi e cominciamo a realizzare un’economia solidale, un ambiente più sano. Inoltre, ha sollecitato i colleghi della maggioranza a strappare la sanità dalle mani delle consorterie perché – e qui arriva il passaggio più contestato – «Forse adesso abbiamo capito la lezione: davanti alle grandi malattie l’antidoto non sta in uno, due o dieci vaccini; sta semplicemente nel vivere rispettando gli equilibri di un Pianeta».

Il suo intervento è stato ripreso sui social network dal senatore di Italia Viva Davide Faraone che ha pubblicato questo spezzone del discorso del pentastellato. Sebbene la curva del contagio si sta abbassando in seguto a norme che vanno nella direzione di quello che Licheri definirebbe ‘vivere rispettando gli equilibri del pianeta‘, da più parti – nella comunità scientifica – è stato detto che potremo tornare a una vita normale dopo l’epidemia di coronavirus soltanto dopo aver sperimentato e diffuso un vaccino contro la malattia. Questione di equilibrio, insomma.