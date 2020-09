Il liceo di Roma che ha lasciato i nuovi banchi a rotelle sotto la pioggia

Le previsioni meteo davano pioggia e temporali (anche) su Roma, a partire dalla giornata di lunedì. Eppure quanto accaduto al Liceo Plinio Seniore della capitale, non lontano da via XX Settembre, è molto grave. A denunciare l’accaduto sono stati gli stessi studenti dell’Istituto (indirizzo Scientifico) che hanno inviato il video alla nota pagina Instagram Welcome to Favelas. I giovani hanno immortalato le immagini che arrivano dal cortile interno delle scuola: ed ecco comparire i nuovi banchi monoposto (quelli a rotelle) lasciati sotto la pioggia (senza alcune protezione).

Non sappiamo quando le sedute innovative sono arrivate al Liceo Plinio Seniore, ma l’evidenza del video pubblicato sulla pagina Instagram non lascia alcun dubbio. Ed ecco il fermo immagine del filmato condiviso sui social.

Liceo Plinio Seniore e i banchi lasciati sotto la pioggia

I nuovi banchi a rotelle lasciati sotto la pioggia che si è abbattuta (e si sta abbattendo ancora oggi) sulla capitale. Quelle sedute, probabilmente, sostituiranno ben presto i vecchi banchi presenti nelle varie classi. Operazione impossibile da fare durante le lezioni quotidiane. Quindi si procederà con la distribuzione nella aule quando gli studenti torneranno a casa. Ma resta comunque il peso di questa immagine.

«Nuovi metodi di sanificazione»

E sui social è scattata ironia e indignazione. In molti hanno commentato – con amara comicità – sottolineando come questo sia il nuovo metodo di sanificazione per quei banchi nuovi. Altri, giustamente, sottolineano come lasciare agli effetti delle intemperie quelle nuove sedute sia un qualcosa di illogico e, soprattutto, potrebbe arrecare gravi danni ai banchi stessi. Ancor prima che gli studenti possano iniziare a utilizzarli per seguire le lezioni in classe.

