L’«inclusività» al liceo Manzoni che ammetterà solo chi ha voti alti, con precedenza a chi vive in zona 1 a Milano

Il liceo Manzoni di Milano è stato – tra gli altri – anche la scuola di Matteo Salvini. Dal prossimo anno, potrebbe diventare soltanto un istituto d’élite, per studenti con la media molto alta e che provengono in prevalenza dal centro storico del capoluogo lombardo. Perché? Dietro all’emergenza coronavirus si spiega la ratio (chiamiamola così) di una proposta che è stata approvata dal consiglio d’istituto con 15 voti a favore e 4 contrari.

LEGGI ANCHE > Matteo Salvini rivela di aver preso 48 all’esame di maturità al liceo Manzoni

Liceo Manzoni, le nuove regole d’ammissione

Nel prossimo anno scolastico, viste le norme sul distanziamento sociale, l’ambito liceo milanese potrà formare solo otto classi prime e per questo ha imposto delle regole più stringenti per l’ammissione. Si accederà al liceo Manzoni soltanto con la media del 9 o del 10 in italiano, matematica e inglese e saranno preferiti – in graduatoria – quegli studenti che provengono dalla zona 1 di Milano, ovvero quella del centro storico dove ha sede il liceo.

Una misura che non è per nulla inclusiva e che trova la strada più semplice, probabilmente, per risolvere la questione delle richieste maggiori rispetto ai posti disponibili, dimezzati a causa della pandemia. Non investimenti per trovare nuovi spazi, insomma, ma riduzione degli stessi con scelta ponderata degli alunni (‘meritocratica’ e ‘georeferenziale’).

Ovviamente, queste misure sono state immediatamente censurate dalle associazioni degli studenti medi, che hanno dato vita a una protesta nell’ultimo giorno di scuola in presenza prima della didattica a distanza previste dalle nuove ordinanze (sia regionali, sia l’eventuale dpcm preparato dal presidente del Consiglio). Una protesta supportata anche dal consigliere del Municipio 1 di Milano che ha affermato – in un post molto condiviso sui social network – che il Manzoni era da sempre stato un luogo di incisività nel centro di Milano, accogliendo studenti che arrivavano da tutti i quartieri e anche dalle periferie: «La situazione della scuola pubblica è ora più difficile che mai – scrive -, ma a pagare non possono essere gli studenti e le studentesse. Fanno bene gli studenti a protestare. Salvate il vostro Liceo! Un liceo deve servire a farti diventare bravo a scuola, non a escludere chi lo è di meno!».